Рубио: США поддерживают идею энергетического перемирия между РФ и Украиной
Президент США Дональд Трамп обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox. Встреча политиков состоится 22 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.
Господин Рубио рассказал, что это наиболее предпочтительный результат для Вашингтона, который обезопасит инфраструктуру Украины и российские поставки энергоресурсов. Госсекретарь США добавил, что этот сценарий обсуждался с другими странами, однако для прекращения атак необходимо согласие двух сторон.
«Это урегулирование конфликта на Украине.— “Ъ”) тяжело, но мы сохраняем надежду, что нам удастся чего-то достичь на этом направлении»,— сказал Марко Рубио. Он добавил, что администрация США также обеспокоена ударами Украины по судам с американской нефтью. Господин Рубио допустил, что атаки могли быть не преднамеренными. При этом отметил, что эту проблему необходимо решить.
Предыдущая формула энергетического перемирия предусматривала взаимный отказ России и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. В марте 2025 года российская сторона увязала действие договоренности с соблюдением ее обеими сторонами и оставила за собой право выйти из нее при нарушении; Владимир Путин распорядился прекратить соответствующие удары, а Владимир Зеленский согласился на такую меру на следующий день.
В январе 2026 года аналогичный мораторий продлевался до 1 февраля и официально предназначался для создания условий для двусторонних консультаций Москвы и Киева. Поэтому в такой конструкции прекращение ударов выступает не бессрочным соглашением, а ограниченной по сроку взаимной уступкой, сохранение которой зависит от соблюдения сторонами.