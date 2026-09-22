Рубио: США поддерживают идею энергетического перемирия между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox. Встреча политиков состоится 22 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Господин Рубио рассказал, что это наиболее предпочтительный результат для Вашингтона, который обезопасит инфраструктуру Украины и российские поставки энергоресурсов. Госсекретарь США добавил, что этот сценарий обсуждался с другими странами, однако для прекращения атак необходимо согласие двух сторон.

«Это урегулирование конфликта на Украине.— “Ъ”) тяжело, но мы сохраняем надежду, что нам удастся чего-то достичь на этом направлении»,— сказал Марко Рубио. Он добавил, что администрация США также обеспокоена ударами Украины по судам с американской нефтью. Господин Рубио допустил, что атаки могли быть не преднамеренными. При этом отметил, что эту проблему необходимо решить.