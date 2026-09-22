Reuters: Си на встрече с Трампом потребует прекратить продажи оружия Тайваню

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне поднимет вопрос о прекращении американских поставок оружия Тайваню, сообщили три источника Reuters. По их словам, Китай также может попросить остановить доставку уже заказанного Тайванем оружия взамен на содействие в давлении на Иран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Evan Vucci / Photo / AP Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Evan Vucci / Photo / AP

Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 23 сентября. Официальные переговоры с господином Трампом состоятся на следующий день, а 25 сентября китайский лидер может посетить Национальный архив США. По данным источников агентства, именно там стороны, возможно, обсудят вопрос о поставках оружия Тайваню.

Как отмечает Reuters, Си Цзиньпин сошлется на соглашение США и Китая 1982 года, которое предусматривает постепенное сокращение американских поставок острову. При этом в сопроводительной записке документа президент США Рональд Рейган связал это обязательство с готовностью Китая решать разногласия с Тайванем мирным путем.

К тому же, в противовес этому документу в том же году США предоставили Тайваню «шесть гарантий», в которых обязались не устанавливать сроков прекращения поставок оружия и не требовать предварительно согласовывать их с Пекином. При этом США официально придерживаются политики «одного Китая» и не имеют дипломатических отношений с Тайванем. Пекин считает Тайвань своей территорией, в то время как власти острова отвергают притязания страны на суверенитет.

В декабре администрация США одобрила крупнейший в истории пакет поставок оружия Тайваню на сумму $11 млрд. Еще один пакет стоимостью около $14 млрд остается на паузе несколько месяцев. После встречи с Си Цзиньпином в Пекине в мае Дональд Трамп назвал этот пакет «хорошим инструментом переговоров».

Анна Барышева