Конкурсный управляющий Volkswagen потребовал вернуть выплаченные «Порше Руссланд» дивиденды
Конкурсный управляющий Volkswagen AG Наталья Винокурова оспорила выплату дивидендов «дочкой» концерна «Порше Руссланд» на 4 млрд руб. в пользу иностранных участников. Конкурсный управляющий требует вернуть эту сумму в конкурсную массу, сообщает «Ъ».
Арбитражный суд Москвы запустил процедуру банкротства Volkswagen AG в России из-за невыполнения финансовых обязательств перед кредиторами. В сентябре АО «Камея», выкупившее долг Volkswagen AG перед нижегородским автозаводом, подала заявление с просьбой признать недействительными сделки по продаже автозавода в Калуге и дистрибутора грузовиков MAN. Наталья Винокурова также подала заявление о признании сделки по продаже структуры дистрибутора Scania (сегодня БВГ) недействительной.
Госпожа Винокурова сообщила, что при признании сделок с долями в уставных капиталах российских компаний недействительными, в силу вступит требование о возврате в конкурсную массу утраченных активов. Истцы потребуют взыскать 4 млрд руб. с подконтрольных Volkswagen иностранных компаний.
Подробнее — в материале «Ъ» «Долг автозаводом крашен».
Локальная процедура банкротства Volkswagen AG охватывает только его имущество в России: активы включаются в конкурсную массу, затем продаются на банкротных торгах, а выручка направляется на расчеты с кредиторами. Поэтому оспаривание сделок имеет практический смысл не только для смены владельца активов: при их недействительности в конкурсную массу должны вернуться сами активы либо полученные по отдельным операциям деньги.
Требование «Камеи» связано с долгом перед Нижегородским автомобильным заводом. «Камея» купила права требования после решения суда в июле 2024 года о взыскании с Volkswagen около 17 млрд руб. ущерба и упущенной выгоды из-за разрыва договора о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen в России; найденное в конкурсной массе имущество может использоваться для расчетов по таким требованиям.