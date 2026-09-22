Конкурсный управляющий Volkswagen потребовал вернуть выплаченные «Порше Руссланд» дивиденды

Конкурсный управляющий Volkswagen AG Наталья Винокурова оспорила выплату дивидендов «дочкой» концерна «Порше Руссланд» на 4 млрд руб. в пользу иностранных участников. Конкурсный управляющий требует вернуть эту сумму в конкурсную массу, сообщает «Ъ».

Арбитражный суд Москвы запустил процедуру банкротства Volkswagen AG в России из-за невыполнения финансовых обязательств перед кредиторами. В сентябре АО «Камея», выкупившее долг Volkswagen AG перед нижегородским автозаводом, подала заявление с просьбой признать недействительными сделки по продаже автозавода в Калуге и дистрибутора грузовиков MAN. Наталья Винокурова также подала заявление о признании сделки по продаже структуры дистрибутора Scania (сегодня БВГ) недействительной.

Госпожа Винокурова сообщила, что при признании сделок с долями в уставных капиталах российских компаний недействительными, в силу вступит требование о возврате в конкурсную массу утраченных активов. Истцы потребуют взыскать 4 млрд руб. с подконтрольных Volkswagen иностранных компаний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Долг автозаводом крашен».