В Калужской области вернут систему «чет-нечет» при продаже бензина

В Калужской области с 23 сентября вновь введут временные ограничения на продажу бензина из-за сбоев с поставками топлива на некоторые автозаправки. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в мессенджере «Макс».

«Сейчас фиксируем локальные логистические сбои в поставках топлива на отдельные АЗС. Вернулись очереди. Это вызывает справедливое недовольство. Чтобы минимизировать неудобства, решением оперативного штаба с 23 сентября вновь вводим временные ограничения», — сообщил глава региона.

Господин Шапша подчеркнул, что власти продолжают активно работать над стабилизацией поставок. В частности, задействуют дополнительные ресурсы, включая возможность поставок бензина из Белоруссии. В регионе также действует онлайн-портал мониторинга, позволяющий жителям проверять наличие топлива на конкретных автозаправках.