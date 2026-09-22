В Калужской области вернут систему «чет-нечет» при продаже бензина
В Калужской области с 23 сентября вновь введут временные ограничения на продажу бензина из-за сбоев с поставками топлива на некоторые автозаправки. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в мессенджере «Макс».
«Сейчас фиксируем локальные логистические сбои в поставках топлива на отдельные АЗС. Вернулись очереди. Это вызывает справедливое недовольство. Чтобы минимизировать неудобства, решением оперативного штаба с 23 сентября вновь вводим временные ограничения», — сообщил глава региона.
Господин Шапша подчеркнул, что власти продолжают активно работать над стабилизацией поставок. В частности, задействуют дополнительные ресурсы, включая возможность поставок бензина из Белоруссии. В регионе также действует онлайн-портал мониторинга, позволяющий жителям проверять наличие топлива на конкретных автозаправках.
Для Калужской области это не первый эпизод топливных трудностей: в августе 2026 года регион был среди тех, где ситуация с бензином обострилась, с многочасовыми очередями, лимитами на отпуск горючего и закрытыми заправками. Нынешнее решение переводит проблему отдельных АЗС в режим управления доступом к бензину.
Снижение объемов доступного топлива ранее связывали с отложенным эффектом снижения переработки на НПЗ в конце июня: бензин после заводов попадает на нефтебазы и АЗС далеко не сразу. Одновременно власти Калужской области заключили контракты до конца 2026 года на поставку нефтепродуктов для социальных, коммунальных и экстренных служб, чтобы приоритетные потребители не зависели от сбоев на розничном рынке.