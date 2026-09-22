Сирийская армия раздвигает границы

Как стало известно “Ъ”, власти Сирии готовы к проведению ограниченной военной операции в Ливане против «Хезболлы» — шиитского движения, боевое крыло которого воевало на стороне экс-президента Сирии Башара Асада в 2011–2024 годах. С февраля этого года у границы с Ливаном Дамаск проводит активную перегруппировку своих сил, костяк которых составляют боевики-иностранцы. По словам источников “Ъ”, Дамаск, видимо, решил пойти навстречу настоятельным просьбам президента США Дональда Трампа, давно замыслившего разгромить военное крыло «Хезболлы» при помощи Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники военной полиции в районе Аль-Эйс, южная часть провинции Алеппо, Сирия

Фото: Karam al-Masri / Reuters Сотрудники военной полиции в районе Аль-Эйс, южная часть провинции Алеппо, Сирия

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Проверка боем

Сирийская администрация во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа всерьез рассматривает проведение трансграничной операции в соседнем Ливане, рассказали “Ъ” два арабских дипломатических источника. По их словам, эта операция будет направлена против «Хезболлы» — радикальной шиитской группировки, с которой у нынешних властей Дамаска давние счеты. Дамаск также обвиняет ее в наличии на территории Сирии подпольных ячеек и контрабанде оружия.

Если сирийские силы начнут даже ограниченную по масштабам операцию, это окончательно подорвет безопасность Ливана, который с 1 октября 2024 года и так переживает наземное вторжение Израиля, рассуждают собеседники “Ъ”.

Наращивать силы у границы с Ливаном администрация аш-Шараа начала в феврале—марте текущего года. Как объявило Министерство обороны Сирии, это было сделано в рамках усилий по «защите и контролю границ в условиях эскалации регионального конфликта», начавшегося 28 февраля 2026 года с ударов США и Израиля по Ирану. Как уточняли сирийские источники Reuters, в пограничные провинции Сирии власти стянули несколько дивизий регулярной армии, бронетехнику, а также тяжелую артиллерию, способную накрыть позиции «Хезболлы» в Ливане на значительную глубину.

Дамаск уведомил Бейрут, что перегруппировка — это часть «оборонительных мер» на случай активизации «Хезболлы», действующей в Ливане как государство в государстве и практически не подчиняющейся центральному правительству. Однако и правительство Ливана, и его международные партнеры заподозрили Дамаск в интервенционистских планах. Основанием для таких опасений стало то, что в состав сил, стянутых к границе, по оценкам издания Independent Arabia, вошли преимущественно бойцы иностранного происхождения — наиболее радикальная часть действующих сирийских войск, которую аш-Шараа, будучи в свое время полевым командиром, не раз задействовал в штурмах для прорыва обороны противника.

В том, что сирийская администрация в какой-то момент может начать войну в Ливане, убеждено и Управление военной разведки Израиля (АМАН), сообщили 18 сентября источники The Jerusalem Post. По их словам, операция за рубежом помимо прочего необходима аш-Шараа для того, чтобы протестировать боеготовность армии, в реорганизацию которой, по оценкам АМАН, Дамаск стал вкладывать значительную часть своих ресурсов — от налоговых поступлений до международной помощи.

Американский фактор

По словам источников “Ъ”, в странах региона считают, что возможное решение о начале операции на территории Ливана сирийские власти могут принять под давлением администрации Трампа. C 16 июня глава Белого дома регулярно высказывается о возможной операции сирийских сил против «Хезболлы», считая, что они справятся с нейтрализацией шиитской радикальной группировки лучше, чем Армия обороны Израиля. «Израиль воюет с “Хезболлой” слишком долго, и гибнет слишком много людей»,— сетовал американский лидер.

Обсуждать возможности подобной операции с Дамаском американская сторона начала сразу после начала войны на Ближнем Востоке, сообщали в марте источники Reuters.

По данным ливанского издания L’Orient-Le Jour, Вашингтон предложил Дамаску весомые политические и экономические стимулы, чтобы тот согласился поучаствовать в демилитаризации «Хезболлы». Они включают многомиллиардные транши экономической помощи, активную дипломатическую поддержку сирийского режима на международной арене, а также содействие в привлечении на сирийский рынок иностранного капитала, что необходимо для восстановления страны.

24 августа США исключили Сирию из списка государств—спонсоров терроризма. Это стало кульминацией углубления отношений двух стран. Однако Вашингтон сохраняет многие санкции против Дамаска, а это главный тормоз в процессе полноценного перезапуска национальной экономики. Проблема вывода сирийского государства из-под остаточных рестрикций активно обсуждалась во время визита, который нанесла 14–15 сентября в Дамаск высокопоставленная делегация Торговой палаты США.

Кроме того, пока США предпочитают воздерживаться от восстановления своего посольства в Дамаске, закрытого в 2012 году, несмотря на то что 10 февраля 2026 года Госдепартамент официально уведомил Конгресс о намерении вернуть американскую дипмиссию в сирийскую столицу.

«В настоящее время нет непосредственных планов по возобновлению работы нашего посольства в Сирии»,— рассказал “Ъ” источник в пресс-службе Госдепартамента, добавив, что Чехия продолжает выступать в качестве посредника в дипломатических связях между США и Сирией.

Американские официальные лица объясняют это тем, что Сирия, пережившая смену власти в декабре 2024 года, не избавилась от проблем в сфере безопасности, которые исходят как от бывших сторонников Башара Асада, так и от глобальных джихадистских группировок, не простивших Ахмеду аш-Шараа превращения из полевого командира в гибкого политика, сотрудничающего с Западом. Не исключено, что готовность Дамаска начать операцию против «Хезболлы» даст Вашингтону повод закрыть глаза на все внутренние вызовы и проблемы, с которыми сирийскому президенту и его окружению так и не удалось разобраться почти за два года у власти.

Нил Кербелов