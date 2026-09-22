Высшая мера исправления

Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев погиб в зоне специальной военной операции. Экс-чиновник ушел на фронт в 2024 году, после того как был осужден за взятку. Тогда ему назначили пять лет за получение двух иномарок от коммерсанта, исполнявшего госконтракты. Полежаев вину признал, а свой уход на СВО объяснил готовностью пожертвовать не только свободой, но и жизнью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В зоне проведения СВО погиб бывший руководитель администрации Белгорода Константин Полежаев. Информацию об этом “Ъ” подтвердили два собеседника из его окружения. По словам одного из них, Полежаев, служивший в штурмовом отряде, погиб в результате ракетного обстрела в Харьковской области.

Константин Полежаев родился 14 августа 1972 года. Он начал карьеру в управлении автодорог и транспорта администрации Белгородской области в середине 90-х годов прошлого века. В 2013 году перешел на работу в мэрию областного центра. Мэром его выбрали в 2015 году. Через четыре года Полежаев по приглашению на тот момент губернатора Евгения Савченко стал заместителем главы региона. На этом посту он курировал вопросы ЖКХ.

Летом 2023 года губернатор Вячеслав Гладков уволил Полежаева «за систематическое невыполнение обязанностей».

Тогда глава региона фактически обвинил подчиненного в срыве работ по восстановлению пострадавших от украинских обстрелов домов в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка. Почти сразу же после отставки Полежаева задержали сотрудники управлений ФСБ и Следственного комитета по Белгородской области.

В отношении бывшего вице-губернатора возбудили уголовное дело о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2022 и 2023 годах он получил от руководителя строительной компании «Инвестпромэлит» Александра Вивтюка автомобили Porsche Panamera и Range Rover стоимостью 18 млн руб. Машины стали вознаграждением за покровительство при заключении договоров и приемке работ по капремонту домов в Белгороде общей стоимостью 300 млн руб.

Полежаев сразу же признал вину и был отправлен под домашний арест. Во время рассмотрения дела защита указывала на возможность переквалификации обвинения на злоупотребления, а также на неправильную оценку размера взятки. Адвокат Сергей Анохин утверждал, что автомобили не перешли в собственность его доверителя: по его словам, чиновник использовал их временно, следовательно, ему должны были вменить стоимость аренды иномарок, а не их самих.

Суд, впрочем, не принял доводы защиты. В августе 2024 года Полежаеву было назначено пять лет колонии. Прокуратура добилась обращения в доход государства из собственности семьи Полежаева нежилого помещения площадью 438,8 кв. м и стоимостью более 13 млн руб., которое он приобрел на неподтвержденные доходы и оформил на своего родственника.

Константин Полежаев во время вынесения приговора заявил, что заслужил наказание и намерен «восстановить свое честное имя»: «Я готов пожертвовать не только свободой, но и жизнью».

Осенью 2024 года экс-чиновник заключил контракт о прохождении военной службы и убыл в зону СВО. Собеседник “Ъ” в его окружении сказал, что Полежаев искренне раскаялся в ошибках, которыми в действительности не были перечеркнуты все его дела за долгую и успешную карьеру.

Сергей Толмачев, Воронеж