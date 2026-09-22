Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд

Фото: пресс-служба президента РФ

Во время разговора собеседники призвали к дипломатическому урегулированию ближневосточного кризиса. Господин Путин и господин Аль Сауд подтвердили необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Йемене, а также создания условий для запуска «конструктивного межйеменского диалога под эгидой ООН».

Собеседники также заявили о необходимости обеспечить безопасный и беспрепятственный проход судов в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Владимир Путин поздравил наследного принца с наступающим праздником — Днем провозглашения Саудовской Аравии. Стороны договорились продолжать контакты на разных уровнях.