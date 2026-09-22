Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд
Фото: пресс-служба президента РФ
Во время разговора собеседники призвали к дипломатическому урегулированию ближневосточного кризиса. Господин Путин и господин Аль Сауд подтвердили необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Йемене, а также создания условий для запуска «конструктивного межйеменского диалога под эгидой ООН».
Собеседники также заявили о необходимости обеспечить безопасный и беспрепятственный проход судов в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Владимир Путин поздравил наследного принца с наступающим праздником — Днем провозглашения Саудовской Аравии. Стороны договорились продолжать контакты на разных уровнях.
Практический смысл позиции по судоходству — устранить конкретные ограничения на морские перевозки. По состоянию на 15 сентября 2026 года односторонний запрет на проход саудовских нефтяных танкеров через Баб-эль-Мандебский пролив продолжал наносить ущерб нефтяному экспорту. Эр-Рияд пытался организовать эффективное патрулирование Красного моря из-за усиления огневого контроля над акваторией со стороны движения «Ансар Аллах».
Эти риски затрагивают не только отдельные маршруты, но и объем производства. 15 сентября 2026 года сообщалось о снижении саудовской добычи до 6,2 млн баррелей в сутки. Среди причин назывались военная угроза в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, а также закрытие поврежденного нефтепровода «Восток—Запад».
Возможность дипломатического посредничества Москва и Эр-Рияд связывали с российскими отношениями одновременно с Ираном и странами Персидского залива. В марте 2026 года наследный принц Саудовской Аравии именно поэтому говорил о потенциальной стабилизирующей роли России. При этом сохраняющиеся ограничения на судоходство и боевые действия показывают, какие практические препятствия предстоит устранить для реализации политических призывов.