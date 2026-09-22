Россия закупит у отечественных производителей 3 млн тонн зерна
Государство закупит у отечественных аграриев 3 млн т зерна в 2026-2027 годах по механизму закупочных интервенций. Это следует из протокола Минсельхоза по отбору банка для финансирования госзакупок, передает «Интерфакс».
Государство закупит мягкую пшеницу 3-4 классов и рожь. В Минсельхозе отметили, что фактический объем ежегодной закупки будет зависеть от обстановки на рынке «соответствующей сельскохозяйственной продукции в пределах объема финансирования».
Интервенции по поручению Минсельхоза будет проводить «Объединенная зерновая компания». Она начала отбирать хранилища для зерна в 14 регионах. Сейчас объем госфонда составляет 3,7 млн тонн, его основные запасы хранятся в Сибири и Поволжье. Основную долю запасов (около 3,6 млн т) составляет продовольственная пшеница.
Механизм закупочных и товарных интервенций действует в России с 2001 года. Государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. Госзакупки зерна направлены на поддержку отечественных производителей, которые столкнулись с трудностями при экспорте из-за атак ВСУ по судам в Черном море и зерновым терминалам Новороссийска. Отгрузка основных видов зерна за вторую декаду сентября снизилась до 381 тыс. тонн против 1,6 млн тонн в прошлом году.
Закупочная интервенция одновременно поддерживает доходы производителей и регулирует предложение: государство выкупает зерно, чтобы убрать часть излишка с рынка, а затем может вернуть запасы в продажу для сдерживания роста цен. В краткосрочной перспективе это способно стабилизировать рынок и повысить закупочные цены для аграриев.
На фоне затруднений с экспортом эффект такой меры может оказаться ограниченным: при нынешних объемах рынка расширение интервенций не обязательно существенно изменит баланс зерна. Поэтому закупки не заменяют внешние каналы сбыта, а лишь частично компенсируют давление на внутренние цены.
У механизма есть и обратная сторона — государству приходится оплачивать хранение запасов и заранее решать, когда и как их продавать. Подобная проблема обсуждалась в сентябре 2022 года, когда фермеры связывали низкие закупочные цены с обильным урожаем, а рост затрат на удобрения, топливо и технику усиливал нагрузку на хозяйства.