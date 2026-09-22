Россия закупит у отечественных производителей 3 млн тонн зерна

Государство закупит у отечественных аграриев 3 млн т зерна в 2026-2027 годах по механизму закупочных интервенций. Это следует из протокола Минсельхоза по отбору банка для финансирования госзакупок, передает «Интерфакс».

Государство закупит мягкую пшеницу 3-4 классов и рожь. В Минсельхозе отметили, что фактический объем ежегодной закупки будет зависеть от обстановки на рынке «соответствующей сельскохозяйственной продукции в пределах объема финансирования».

Интервенции по поручению Минсельхоза будет проводить «Объединенная зерновая компания». Она начала отбирать хранилища для зерна в 14 регионах. Сейчас объем госфонда составляет 3,7 млн тонн, его основные запасы хранятся в Сибири и Поволжье. Основную долю запасов (около 3,6 млн т) составляет продовольственная пшеница.

Механизм закупочных и товарных интервенций действует в России с 2001 года. Государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. Госзакупки зерна направлены на поддержку отечественных производителей, которые столкнулись с трудностями при экспорте из-за атак ВСУ по судам в Черном море и зерновым терминалам Новороссийска. Отгрузка основных видов зерна за вторую декаду сентября снизилась до 381 тыс. тонн против 1,6 млн тонн в прошлом году.