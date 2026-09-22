Путин и наследный принц Саудовской Аравии провели телефонные переговоры
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.
Темами разговора стали: ситуация в Баб-эль-Мандебском проливе, сотрудничество России и Саудовской Аравии в политической и торгово-экономической областях. Собеседники условились о продолжении контактов на разных уровнях.
Безопасность судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе зависит от контроля над акваторией: хуситы препятствуют проходу судов, а Саудовская Аравия пытается обеспечить эффективное морское патрулирование Красного моря. В сентябре 2026 года движение «Ансар Аллах» ввело односторонний запрет на проход саудовских нефтяных танкеров через Баб-эль-Мандебский пролив, что продолжает ударять по нефтяному экспорту страны.
Риск для торговли связан с масштабом маршрута: в январе 2024 года через пролив проходило около 15% всех мировых грузоперевозок. Тогда крупнейшие логистические компании перенаправляли суда в обход Африки, что увеличивало срок доставки товаров из Азии в Европу на десять дней. Таким образом, в российско-саудовской повестке безопасность пролива напрямую соприкасается с торгово-экономическими связями и региональной безопасностью.