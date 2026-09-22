Число пострадавших при пожаре в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке выросло до пяти

Число пострадавших при пожаре в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке выросло до пяти человек. За медицинской помощью обратилась еще одна девушка. Об этом ТАСС сообщили в управлении МЧС по Башкирии. Погибли четыре человека.

Как сообщали в региональном Минздраве, четыре человека сейчас находятся в больнице. Одну из пострадавших доставили в реанимацию. Ее состояние оценивается как тяжелое. Состояние других пострадавших — подростка, 16-летней девушки и 27-летней женщины — оценивается как средней степени тяжести.

Пожар в торговом комплексе произошел сегодня днем в помещениях на втором этаже. Огонь распространился на 2,1 тыс. кв м. По предварительным данным, как сообщает Telegram-канал Shot, причиной пожара стало короткое замыкание. Расследуется уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 190 УК).