Что нужно учитывать при покупке квартиры на фоне возможных изменений семейной ипотеки

С 1 октября в России могут измениться условия программы семейной ипотеки. Сейчас воспользоваться льготой могут, в частности, семьи с одним ребенком. Одно из обсуждаемых нововведений — привязка размера льготы к количеству детей. В таком случае программа может стать более адресной, а для части покупателей — менее доступной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: проектная документация ООО СЗ «РАЗУМ-АКАДЕМИЧЕСКИЙ» Фото: проектная документация ООО СЗ «РАЗУМ-АКАДЕМИЧЕСКИЙ»

На фоне возможных изменений тем, кто уже рассматривает покупку жилья в Екатеринбурге, рекомендуем присмотреться к проекту РАЗУМ в Академическом и оценить действующие условия приобретения квартир.

Проект находится на высокой стадии готовности: первые дома планируется сдать в 2026 году. Жилой комплекс расположен в границах улиц Амундсена и Академика Курчатова и включает семь домов высотой от 12 до 24 этажей. Для покупателей, которые ориентируются на проекты с близким сроком ввода, это может быть дополнительным преимуществом.

По мере готовности проекта можно оценить не только параметры квартир, но и будущую организацию территории. Квартал граничит с лесной зоной, во дворах предусмотрены прогулочные пространства, детские и спортивные площадки. До Преображенского парка можно дойти за 10-15 минут.

В благоустройстве предусмотрены растения, цветущие в разные сезоны. Весной территорию украшают тюльпаны, летом — гортензии и лаванда, осенью — дикий виноград.

В домах запроектированы квартиры с панорамным и угловым остеклением. Во входных группах предусмотрены потолки высотой более трех метров, зоны ожидания и колясочные. На первых этажах появятся помещения под магазины, кофейни и сервисы. Также предусмотрены места для хранения велосипедов и самокатов.

Для сезонных и крупногабаритных вещей запланированы индивидуальные кладовые площадью от 2 до 5 кв. м. Для автомобилей – многоуровневый крытый паркинг на 500 машино-мест.

На финальном этапе реализации отдельных квартир в проекте заявлен дисконт до 15%. Максимальный размер скидки, по данным застройщика, может составлять 1,2 млн рублей. Конкретный размер зависит от выбранного лота и условий покупки.

Узнать подробнее о проекте и актуальных условиях покупки можно в офисе продаж РАЗУМ по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 126, или по телефону +7 (343) 300-86-42.

Застройщик ООО СЗ «РАЗУМ-АКАДЕМИЧЕСКИЙ» ИНН: 3000005533. Скидка предоставляется застройщиком без участия банка на строящееся жилье со сроком сдачи в 2026 году. Предложение ограничено, период проведения акции с 1 сентября 2026 года до 30 октября 2026 года. Размер выгоды до 1 200 000 рублей рассчитан как максимальная скидка на квартиру, участвующую в акции в ЖК «РАЗУМ в Академическом». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.