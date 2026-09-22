ФАС предложила учитывать расходы на безопасность в тарифах на электричество

Федеральная антимонопольная служба предложила включить расходы на безопасность объектов электросетевого хозяйства и персонала и восстановление объектов после повреждений из-за «актов незаконного вмешательства» в перечень неподконтрольных расходов электросетевых компаний. Тарифы на электроэнергию для населения изменения не затронут. Проект приказа опубликован на портале правовых актов.

Документ уточняет перечень неподконтрольных расходов, включая те, что идут на обеспечение безопасности указанных объектов и их персонала от «средств поражения», которые подлежат включению в необходимую валовую выручку (НВВ) — показателя, который используют при расчете тарифа на передачу электроэнергии. В нее предлагается включить и фактические расходы за 2022-2025 годы, которые могут распределить на три долгосрочных периода регулирования.

«ФАС России подчеркивает, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Они, как и прежде, будут устанавливаться с учетом всех ограничений предельных индексов платы граждан»,— заверили в ФАС. Главы регионов, указано в пресс-релизе, смогут поддержать сетевые организации, например, при помощи субсидий.

В осенне-зимний период 2025-2026 годов порядка 8,5 ГВт мощностей в России оказались повреждены или выведены из строя из-за «внешнего воздействия», сообщал замминистра энергетики Евгений Грабчак.