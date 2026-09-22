ФАС предложила учитывать расходы на безопасность в тарифах на электричество
ФАС предложила учитывать расходы на безопасность в НВВ электросетевых компаний
Федеральная антимонопольная служба предложила включить расходы на безопасность объектов электросетевого хозяйства и персонала и восстановление объектов после повреждений из-за «актов незаконного вмешательства» в перечень неподконтрольных расходов электросетевых компаний. Тарифы на электроэнергию для населения изменения не затронут. Проект приказа опубликован на портале правовых актов.
Документ уточняет перечень неподконтрольных расходов, включая те, что идут на обеспечение безопасности указанных объектов и их персонала от «средств поражения», которые подлежат включению в необходимую валовую выручку (НВВ) — показателя, который используют при расчете тарифа на передачу электроэнергии. В нее предлагается включить и фактические расходы за 2022-2025 годы, которые могут распределить на три долгосрочных периода регулирования.
«ФАС России подчеркивает, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Они, как и прежде, будут устанавливаться с учетом всех ограничений предельных индексов платы граждан»,— заверили в ФАС. Главы регионов, указано в пресс-релизе, смогут поддержать сетевые организации, например, при помощи субсидий.
В осенне-зимний период 2025-2026 годов порядка 8,5 ГВт мощностей в России оказались повреждены или выведены из строя из-за «внешнего воздействия», сообщал замминистра энергетики Евгений Грабчак.
Смысл предлагаемого учета затрат в необходимой валовой выручке (НВВ) — не просто добавить новую статью расходов, а избежать их накопления вне тарифа. Когда обоснованные затраты сетевой организации компенсируют только в следующем году, к ним прибавляются индексация недополученной выручки и кредитная нагрузка; в итоге потребителям такая компенсация обходится дороже. Распределение уже понесенных расходов по нескольким периодам должно уменьшить разовый эффект от их включения в регулирование.
Расходы при этом не получают автоматического права на оплату из тарифа: экономическую обоснованность затрат ежегодно проверяют, а НВВ корректируют регулирующие органы. Для тарифов передачи электроэнергии уже предусмотрен механизм отступления от предельного уровня по заявлению главы региона; в конце 2024 года Федеральная антимонопольная служба согласовала 24 таких заявления. Поэтому фактическая нагрузка будет зависеть от решения региональных властей и от того, какую часть затрат они возьмут на бюджетную поддержку, а какую оставят в регулируемой выручке сетевых организаций.