Бывший замгубернатора Белгородской области Полежаев погиб на СВО при ракетном ударе

Бывший мэр Белгорода и замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев был ранен и погиб в зоне СВО в результате ракетного удара. Он умер на месте из-за попадания осколка, рассказал РЕН ТВ его адвокат Сергей Анохин. О гибели чиновника сообщал «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Полежаев (2022 год)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Константин Полежаев (2022 год)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Константин Полежаев в 2013 году был назначен первым заместителем мэра Белгорода, а через два года возглавил областной центр. В начале 2019-го стал заместителем на тот момент руководившего регионом Евгения Савченко. На посту вице-губернатора курировал вопросы ЖКХ вплоть до своей отставки в начале июля 2023-го. Чиновника уволили из-за некачественных работ по восстановлению пострадавших от обстрелов домов в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка.

После отставки в отношении него возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере, он был задержан. В 2024 году суд приговорил экс-чиновника к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в 36 млн руб. Перед вынесением приговора Константин Полежаев заявил, что заключил контракт с Минобороны, чтобы «восстановить свое честное имя».

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ-Черноземье» «Как сидел, так и будет служить».