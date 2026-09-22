Бывший замгубернатора Белгородской области Полежаев погиб на СВО при ракетном ударе
Экс-замгубернатора Белгородской области Полежаев погиб на СВО при ракетном ударе
Бывший мэр Белгорода и замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев был ранен и погиб в зоне СВО в результате ракетного удара. Он умер на месте из-за попадания осколка, рассказал РЕН ТВ его адвокат Сергей Анохин. О гибели чиновника сообщал «Ъ-Черноземье».
Константин Полежаев (2022 год)
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Константин Полежаев в 2013 году был назначен первым заместителем мэра Белгорода, а через два года возглавил областной центр. В начале 2019-го стал заместителем на тот момент руководившего регионом Евгения Савченко. На посту вице-губернатора курировал вопросы ЖКХ вплоть до своей отставки в начале июля 2023-го. Чиновника уволили из-за некачественных работ по восстановлению пострадавших от обстрелов домов в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка.
После отставки в отношении него возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере, он был задержан. В 2024 году суд приговорил экс-чиновника к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в 36 млн руб. Перед вынесением приговора Константин Полежаев заявил, что заключил контракт с Минобороны, чтобы «восстановить свое честное имя».
Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ-Черноземье» «Как сидел, так и будет служить».
Контракт с Министерством обороны не отменяет уголовную ответственность автоматически. Для осужденных реальное наказание может быть заменено условным, а производство по делу приостановлено. На период службы человека освобождают из-под стражи, а контроль за его поведением передают командованию воинской части. В случае Константина Полежаева суд именно приостановил производство по делу и освободил его из-под стражи на время службы.
Полностью от наказания и судимости освобождают не за сам факт заключения контракта, а при получении государственной награды во время службы либо при увольнении, в частности по состоянию здоровья, возрасту или после окончания военного времени. Новое преступление во время службы влечет назначение наказания по совокупности приговоров.