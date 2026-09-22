ЦИК: явка на выборах в Госдуму составила 59,68%

Составлено ИИ-Ассистентъ

Итоговый показатель явки на выборах депутатов Государственной думы учитывал результаты досрочного голосования. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования проголосовали около 3,62 млн человек, при этом явка среди зарегистрированных участников превысила 90%.

Предварительная явка, зафиксированная после завершения трехдневного голосования, составила 56,66%. Этот показатель оказался выше явки на предыдущих выборах в Государственную думу, включая кампании 2021 года (51,72%), 2016 года (47,88%) и 1993 года (54,7%). В последний раз явка превышала этот уровень в 2003 году, когда она составила 55,75%.