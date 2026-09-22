Подписаны соглашения о строительстве полигонов ТКО в Новосибирской области
Правительство Новосибирской области заключило концессионные соглашения по созданию двух крупнейших комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) — «Левобережный» и «Правобережный». Как рассказали «Ъ» в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, договоры с ООО «КПО "Правобережный"» и ООО «КПО "Левобережный"» уже подписаны, несмотря на то что постановление губернатора Андрея Травникова от 22 сентября отводит на их формальное заключение еще месяц.
Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ
Затраты инвесторов на реализацию соглашений составят 13,46 млрд руб. для комплекса «Левобережный» и 13,67 млрд руб. для «Правобережного». Для частичного покрытия расходов на возведение полигонов предусмотрен капитальный грант — по 1,7 млрд руб. на каждый из полигонов.
Согласно условиям соглашений, концессионерам предстоит завершить строительство первого этапа объектов в сжатые сроки: комплекс «Левобережный» должен быть введен в эксплуатацию до 31 декабря 2028 года, а «Правобережный» — до 31 марта 2029 года.
КПО «Левобережный» с объемом переработки 300 тыс. т мусора в год планируется разместить у села Верх-Тула на участке площадью 79,5 га. КПО «Правобережный» на 330 тыс. т — у села Раздольное на 69,8 га.
ООО «КПО "Правобережный"» и ООО «КПО "Левобережный"» зарегистрированы в Новосибирске в июне 2025 года. Учредителями фирм выступили две государственные компании — АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АРЖС, 5%). Возглавляет структуры бывший мэр Оби, экс-директор управляющей компании новосибирского Промышленно-логистического парка (ПЛП) Павел Буковинин.