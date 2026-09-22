Подписаны соглашения о строительстве полигонов ТКО в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области заключило концессионные соглашения по созданию двух крупнейших комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) — «Левобережный» и «Правобережный». Как рассказали «Ъ» в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, договоры с ООО «КПО "Правобережный"» и ООО «КПО "Левобережный"» уже подписаны, несмотря на то что постановление губернатора Андрея Травникова от 22 сентября отводит на их формальное заключение еще месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Затраты инвесторов на реализацию соглашений составят 13,46 млрд руб. для комплекса «Левобережный» и 13,67 млрд руб. для «Правобережного». Для частичного покрытия расходов на возведение полигонов предусмотрен капитальный грант — по 1,7 млрд руб. на каждый из полигонов.

Согласно условиям соглашений, концессионерам предстоит завершить строительство первого этапа объектов в сжатые сроки: комплекс «Левобережный» должен быть введен в эксплуатацию до 31 декабря 2028 года, а «Правобережный» — до 31 марта 2029 года.

КПО «Левобережный» с объемом переработки 300 тыс. т мусора в год планируется разместить у села Верх-Тула на участке площадью 79,5 га. КПО «Правобережный» на 330 тыс. т — у села Раздольное на 69,8 га.

ООО «КПО "Правобережный"» и ООО «КПО "Левобережный"» зарегистрированы в Новосибирске в июне 2025 года. Учредителями фирм выступили две государственные компании — АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АРЖС, 5%). Возглавляет структуры бывший мэр Оби, экс-директор управляющей компании новосибирского Промышленно-логистического парка (ПЛП) Павел Буковинин.

Лолита Белова