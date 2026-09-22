Акционеры «Т-Технологий» одобрили допэмиссию акций для консолидации «Точки»

Акционеры «Т-Технологий» на внеочередном собрании поддержали консолидацию АО «Точка» с использованием дополнительной эмиссии акций «Т». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Максимальный объем допэмиссии «Т-Технологий» для консолидации АО «Точка», включая предусмотренный законом резерв, составит 550 млн акций «Т». При этом, по оценке совета директоров, реально потребуется около половины этого объема.

За консолидацию проголосовали 94,1% участников собрания. Явка на собрании составила 63,6%. Параметры сделки — оценка 100% АО «Точка» и цена акции «Т» — будут объявлены в ближайшие недели. Их определит совет директоров «Т-Технологий» на основании независимой оценки.