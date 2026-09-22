Акционеры «Т-Технологий» одобрили допэмиссию акций для консолидации «Точки»
Акционеры «Т-Технологий» на внеочередном собрании поддержали консолидацию АО «Точка» с использованием дополнительной эмиссии акций «Т». Об этом сообщила пресс-служба компании.
Максимальный объем допэмиссии «Т-Технологий» для консолидации АО «Точка», включая предусмотренный законом резерв, составит 550 млн акций «Т». При этом, по оценке совета директоров, реально потребуется около половины этого объема.
За консолидацию проголосовали 94,1% участников собрания. Явка на собрании составила 63,6%. Параметры сделки — оценка 100% АО «Точка» и цена акции «Т» — будут объявлены в ближайшие недели. Их определит совет директоров «Т-Технологий» на основании независимой оценки.
Механизм консолидации АО «Точка» предполагает обмен акций «Т-Технологий» на пакет в АО «Точка», а не денежную покупку. Бумаги дополнительного выпуска планируется разместить по закрытой подписке среди «Каталитик Пипл» и действующих акционеров группы. Взамен «Каталитик Пипл» должна передать «Т-Технологиям» 64% «Точки». Контроль над самой «Каталитик Пипл» «Т-Технологии» получили во втором квартале 2025 года, поэтому допэмиссия оформляет уже сложившуюся связь между группой и активом. Покупка блокирующего пакета была необходима для консолидации.
Часть выпуска не приведет к эффективному размытию: примерно треть фактического объема предназначена для конвертации 32% «Точки», которые экономически уже принадлежат «Т-Технологиям» через «Каталитик Пипл». Эти акции не собираются продавать на рынке. Цена размещения, согласно ожиданиям совета директоров, должна превысить рыночную цену акции «Т» на момент сделки. Итоговый объем выпуска будет зависеть от независимой оценки «Точки» и соотношения ее стоимости с ценой акций «Т-Технологий».