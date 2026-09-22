В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра

В Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра до 17 м/с. Предупреждение действует на ближайшие два дня, до 6:00 24 сентября. Аналогичный уровень опасности объявлен в Подмосковье — не только из-за ветра, но и из-за грозы. Непогоду прогнозируют сегодня вечером в некоторых районах области, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дептранс Москвы предупредил, что в городе сегодня также пасмурно, местами идет дождь. В ведомстве призвали автомобилистов соблюдать дистанцию и заранее тормозить перед пешеходными переходами. По прогнозу синоптиков, 22 сентября в Москве будет +18...20 °С, по области — до +22 °С. 23 сентября в столице температура ожидается на уровне +17...19 °С, местами также возможен кратковременный дождь.