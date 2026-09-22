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FT: Polymarket добивается признания себя финансовой корпорацией в Европе

Американская платформа прогнозных рынков Polymarket начала лоббистскую кампанию в Европе и Великобритании, сообщает Financial Times (FT). По информации газеты, Polymarket хочет добиться, чтобы ее деятельность регулировалась по правилам финансовых корпораций, а не букмекерских компаний.

Ставшая популярной в США Polymarket позволяет пользователям делать ставки на самые разные события — от спортивных соревнований и результатов выборов до решений центральных банков и определения лауреатов премии «Оскар».

По данным издания, Polymarket проводит встречи с регуляторами в Лондоне, Брюсселе и других европейских столицах. Компания настаивает, что ее контракты следует считать производными финансовыми инструментами, а не ставками и регулировать в соответствии с базовыми законодательными нормами ЕС для финансовых рынков, а не законами отдельных стран, регулирующими азартные игры.

Однако, как отмечает FT, европейские чиновники настроены скептически. Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) предупредило, что прогнозные рынки «полны инсайдерской торговли», а Управление по финансовому регулированию Великобритании (FCA) считает такие контракты спекулятивными и сходными с азартными играми.

Екатерина Наумова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Обоснование статуса деривативов для Polymarket связано не только с тем, на какое событие заключается контракт. В 2024 году юрист отмечал, что токены можно продавать до наступления результата, их цена меняется независимо от исхода, а сами они получают самостоятельный оборот — это придает им свойства торгуемого инструмента. В США Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в том же году также рассматривала площадку не просто как место приема ставок, а как продавца финансовых инструментов.

Для надзора такая модель создает риск торговли с использованием непубличной информации. В феврале 2026 года некоторые сенаторы приводили в пример сделку пользователя Polymarket, который незадолго до операции США в Венесуэле поставил около $34 тыс. на свержение Николаса Мадуро и после события заработал более $400 тыс. Если же контракты квалифицируются как азартные ставки, в американской практике для такого бизнеса требуется соответствующая лицензия.

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