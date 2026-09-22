FT: Polymarket добивается признания себя финансовой корпорацией в Европе

Американская платформа прогнозных рынков Polymarket начала лоббистскую кампанию в Европе и Великобритании, сообщает Financial Times (FT). По информации газеты, Polymarket хочет добиться, чтобы ее деятельность регулировалась по правилам финансовых корпораций, а не букмекерских компаний.

Ставшая популярной в США Polymarket позволяет пользователям делать ставки на самые разные события — от спортивных соревнований и результатов выборов до решений центральных банков и определения лауреатов премии «Оскар».

По данным издания, Polymarket проводит встречи с регуляторами в Лондоне, Брюсселе и других европейских столицах. Компания настаивает, что ее контракты следует считать производными финансовыми инструментами, а не ставками и регулировать в соответствии с базовыми законодательными нормами ЕС для финансовых рынков, а не законами отдельных стран, регулирующими азартные игры.

Однако, как отмечает FT, европейские чиновники настроены скептически. Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) предупредило, что прогнозные рынки «полны инсайдерской торговли», а Управление по финансовому регулированию Великобритании (FCA) считает такие контракты спекулятивными и сходными с азартными играми.

Екатерина Наумова