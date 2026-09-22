Четыре человека погибли в Японии из-за тайфуна «Дуцзюань»

Как минимум четыре человека погибли и шесть считаются пропавшими без вести после того, как на Японию обрушился мощный тайфун «Дуцзюань». В восточных и центральных районах страны из-за обрывов линий электропередачи остаются без света почти 50 тыс. домов, отменены сотни авиарейсов, приостановлено движение поездов и автотранспорта. Об этом сообщает The Japan Times.

Три человека погибли из-за наводнений и оползней, спровоцированных мощными ливнями, которые принес тайфун. Еще один человек погиб при разборе завалов.

За последние 48 часов в ряде районов выпало 832 мм осадков, что является рекордом за все время сбора таких данных. Вышедшие из берегов реки затопили обширные территории, в некоторых местах, как сообщается, уровень затопления достигает 1 м. Накануне власти страны объявили о необходимости эвакуации в безопасные районы и укрытия около 1,9 млн человек. Непогода привела к закрытию одной из крупнейших в мире игровых выставок Tokyo Game Show, а также отмене концертов музыкального фестиваля Rock in Japan и ряду мероприятий Азиатских игр. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити была вынуждена на четыре часа отложить вылет из Токио на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.

Сейчас тайфун уже оставил территорию Японии и движется на северо-восток дальше в Тихий океан. Но, как предупреждают метеорологи, последствия удара стихии будут сохраняться еще несколько дней в виде сильного ветра, дождей, наводнений, оползней.

Алена Миклашевская