Кредитор Volkswagen оспаривает сделки по продаже российских активов

АО «Камея», выкупившее долг Volkswagen AG перед автозаводом НАЗ (ранее ГАЗ), оспаривает сделки по продаже российских активов немецкого автоконцерна, следует из картотеки арбитражных дел. В сентябре «Камея» подала заявления о признании недействительными и применения последствий недействительности сделок по продаже автозавода в Калуге (сегодня АГР) и дистрибутора грузовиков MAN (сегодня МТБР).

Конкурсный управляющий Volkswagen AG Наталья Винокурова одновременно подала заявление о признании недействительной сделки по продаже структуры дистрибутора Scania (сегодня БВГ).

Наталья Винокурова сообщила “Ъ”, что также оспаривается выплата «Порше Руссланд» дивидендов в размере 4 млрд руб. в пользу иностранных участников. По ее словам, в качестве последствий недействительности сделок с долями в уставных капиталах российских компаний заявлены требования о возврате в конкурсную массу утраченных активов, а в отношении выплаченных дивидендов — требование о взыскании 4 млрд руб. с подконтрольных Volkswagen иностранных компаний. В «Камее» комментарии не предоставили.

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