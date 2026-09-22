Кредитор Volkswagen оспаривает сделки по продаже российских активов
АО «Камея», выкупившее долг Volkswagen AG перед автозаводом НАЗ (ранее ГАЗ), оспаривает сделки по продаже российских активов немецкого автоконцерна, следует из картотеки арбитражных дел. В сентябре «Камея» подала заявления о признании недействительными и применения последствий недействительности сделок по продаже автозавода в Калуге (сегодня АГР) и дистрибутора грузовиков MAN (сегодня МТБР).
Конкурсный управляющий Volkswagen AG Наталья Винокурова одновременно подала заявление о признании недействительной сделки по продаже структуры дистрибутора Scania (сегодня БВГ).
Наталья Винокурова сообщила “Ъ”, что также оспаривается выплата «Порше Руссланд» дивидендов в размере 4 млрд руб. в пользу иностранных участников. По ее словам, в качестве последствий недействительности сделок с долями в уставных капиталах российских компаний заявлены требования о возврате в конкурсную массу утраченных активов, а в отношении выплаченных дивидендов — требование о взыскании 4 млрд руб. с подконтрольных Volkswagen иностранных компаний. В «Камее» комментарии не предоставили.
Подробнее читайте в материале «Долг автозаводом крашен».
Оспаривание сделок связано с задачей конкурсного производства найти российские активы должника и включить их в конкурсную массу для последующей продажи с банкротных торгов и расчетов с кредиторами. При наличии оснований управляющий вправе оспаривать сделки, совершенные до банкротства, поэтому спор касается не только действительности отдельных договоров, но и состава имущества, за счет которого будут погашаться требования кредиторов.
Для зарубежной компании с активами в России может применяться вторичное производство: оно охватывает российскую имущественную массу, а участвовать в нем могут кредиторы, связанные с деятельностью должника в России. В таком режиме результат спора определяет, останется ли спорное имущество вне российской конкурсной массы или будет доступно для процедурных расчетов с кредиторами.