Минздрав опубликовал руководство по лечению расстройств сексуального предпочтения
Российское общество психиатров впервые подготовило клинические рекомендации по теме «Расстройства сексуального предпочтения». Фактически это «дорожная карта» лечения таких пациентов для всех врачей страны. Документ утвержден Научно-практическим советом Минздрава РФ и уже опубликован на профильном портале. До этого раздел, посвященный сексуальным девиациям, существовал лишь в руководстве «Модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств», которое было утверждено приказом Минздрава в 1999 году. Однако оно утратило силу в 2012 году и с тех пор не обновлялось.
В новом документе прописан критерий для постановки диагноза «расстройство сексуального предпочтения» (РСП). Это «длительно существующие периодически возникающие интенсивные сексуальные побуждения или фантазии, включающие необычные предметы или активность», без реализации которых человек начинает страдать. К их числу авторы относят фетишизм, фетишистский трансвестизм (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию, садомазохизм, а также «множественные и неуточненные формы». Перечень взят из Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).
Подробнее — в материале «Ъ» «Влечение расписали по пунктам».
Диагностика расстройств сексуального предпочтения строится поэтапно: сначала врач проводит клиническое обследование. Если его результатов недостаточно, назначается дополнительное экспериментально-психологическое исследование психосексуальной сферы. Для диагностики педофилии и оценки риска общественно опасного поведения могут применяться психометрические методики, выявляющие когнитивные искажения, связанные с сексуальными отношениями взрослых и детей.
Когнитивно-поведенческая терапия рекомендована всем пациентам с расстройствами сексуального предпочтения и должна сопровождать фармакологическое лечение. Для контактных форм парафильной активности предусмотрены ципротерон или медроксипрогестерон. При тяжелой степени расстройства могут назначаться трипторелин или лейпрорелин.
Назначение препаратов, влияющих на выработку гормонов, ограничено тем, что соответствующие показания зачастую отсутствуют среди зарегистрированных для таких расстройств. В подобных случаях решение о назначении принимает врачебная комиссия, а лечение требует добровольного информированного согласия пациента. Лечащий врач самостоятельно выбирает тактику обследования и лечения на основе клинических рекомендаций, учитывая особенности конкретного пациента. Если медицинская организация не может оказать помощь из-за отсутствия лицензии, оборудования или специалистов, пациента могут направить в другую организацию либо использовать телемедицинские технологии.