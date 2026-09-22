Минздрав опубликовал руководство по лечению расстройств сексуального предпочтения

Российское общество психиатров впервые подготовило клинические рекомендации по теме «Расстройства сексуального предпочтения». Фактически это «дорожная карта» лечения таких пациентов для всех врачей страны. Документ утвержден Научно-практическим советом Минздрава РФ и уже опубликован на профильном портале. До этого раздел, посвященный сексуальным девиациям, существовал лишь в руководстве «Модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств», которое было утверждено приказом Минздрава в 1999 году. Однако оно утратило силу в 2012 году и с тех пор не обновлялось.

В новом документе прописан критерий для постановки диагноза «расстройство сексуального предпочтения» (РСП). Это «длительно существующие периодически возникающие интенсивные сексуальные побуждения или фантазии, включающие необычные предметы или активность», без реализации которых человек начинает страдать. К их числу авторы относят фетишизм, фетишистский трансвестизм (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию, садомазохизм, а также «множественные и неуточненные формы». Перечень взят из Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).

Подробнее — в материале «Ъ» «Влечение расписали по пунктам».