«У Си карты сильнее, чем у Трампа»

Предстоящий визит Си Цзиньпина в США и его встреча с Дональдом Трампом — уже сейчас одна из главных тем в мировых медиа. Комментаторы обсуждают, чего стороны ожидают от переговоров, сопоставляют силы двух лидеров и прогнозируют, как результаты саммита могут отразиться на ситуации в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / AP Фото: Jacquelyn Martin / AP

Global Times (Пекин, КНР) Расширение сотрудничества Китая и США идет на пользу всему миру Китайско-американские отношения, как одни из важнейших двусторонних отношений в мире, затрагивают не только благополучие двух народов, но и стабильность всего мирового уклада. Мир возлагает большие надежды на то, что Китай и США пошлют позитивный сигнал о своей приверженности укреплению конструктивных отношений, стратегической стабильности и совместным действиям, направленным на поддержку мира и развития… Факты говорят, что каждый позитивный шаг в китайско-американских отношениях приносит ощутимые преимущества всему мировому сообществу… В то же время китайско-американские отношения продолжают сталкиваться с разного рода рисками и препятствиями. Ключевым является вопрос о том, смогут ли США превратить важный консенсус, достигнутый двумя главами государств, в конкретные действия, должным образом урегулировать различия и разрешить существующие практические проблемы. Среди этих тем тайваньский вопрос остается самым важным… влияющим на отношения в целом.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Чего Трамп хочет от Си? На этой неделе президент Трамп окажет председателю КНР Си Цзиньпину поистине королевский прием в своем стремлении к тому, что в Белом доме называют «стратегической стабильностью». Вопрос в том, найдется ли за этой внешней пышностью и дружелюбием какое-то реальное содержание. Как может выглядеть продуктивный результат? Начать надо с изменения агрессивного поведения Пекина, направленного на изменение глобального статус-кво. Это подразумевает нечто большее, чем привычные пресс-релизы о закупках сои и самолетов Boeing. Следует спросить Си Цзиньпина, помогает ли Китай Ирану наносить удары по американцам на Ближнем Востоке. Нужно предостеречь его от кражи американских разработок в сфере искусственного интеллекта и потребовать прекратить угрожать мирному статус-кво в Тайваньском проливе. Необходимо настоять на том, чтобы Си Цзиньпин перестал использовать свое преимущество в сфере редкоземельных металлов для оказания давления на другие страны.

Hamburger Abendblatt (Гамбург, Германия) Саммит неравной зависимости: почему у Си карты сильнее, чем у Трампа Когда Си Цзиньпин прибудет в Белый дом, Дональд Трамп сделает все возможное, чтобы эта встреча выглядела как триумф: красная дорожка, рукопожатие, позы умудренного опытом политика. Но внешнее впечатление обманчиво… Председатель КНР приезжает не в роли просителя, а как лидер огромной страны, которая, несмотря на торговые войны, ограничения на экспорт чипов и звучащую на Западе риторику о разрыве связей, движется к профициту торгового баланса в размере около $1 трлн. Напротив, у Трампа падает рейтинг всего за несколько недель до выборов в Конгресс, он ведет бессмысленную войну с Ираном, провоцирующую рост цен на бензин и инфляцию, а Республиканская партия теряет авторитет даже в тех сферах, в которых прежде считалась неуязвимой: в вопросах экономики и ценообразования. Это меняет расстановку сил. В распоряжении Трампа по-прежнему остаются мощные инструменты: крупнейший рынок капитала, доллар, передовые технологии производства чипов, санкции и военная мощь. Однако Си осознал, что Америка глубоко уязвима. Редкоземельные металлы, магниты, промежуточные товары, цепочки поставок — теперь и у Пекина есть собственный арсенал средств для удушающего давления. Таким образом, излюбленный инструмент Трампа — торговая война — стал не поединком шерифа с преступником, а неприглядным тупиком взаимной зависимости, последствия которого ощущаются по всему миру.

NDTV (Нью-Дели, Индия) Встреча Трампа и Си: что Китай может дать Америке и что может потерять Индия Когда Дональд Трамп будет встречаться в Вашингтоне с Си Цзиньпином, для Индии важнейшими вопросами станут: чего Трамп ожидает от Китая, что готов предложить Си и как итоги переговоров повлияют на оценку Вашингтоном того, что ему нужно от Индии. Индии не стоит опасаться заключения «большой сделки» — этого не произойдет… Успешный исход встречи не положит конец стратегическому соперничеству США и Китая. Однако он может обеспечить Вашингтону большую предсказуемость в торговле, более надежный доступ к критически важным видам минерального сырья и более активное сотрудничество со стороны Китая по таким вопросам, как Иран… Значимость Индии для Вашингтона не исчезнет. Ее географическое положение, военный потенциал, рынок, экономические возможности и роль в Индо-Тихоокеанском регионе по-прежнему играют важную роль… Заключение ограниченного соглашения сохранило бы сложившееся положение дел. Вашингтон и Пекин продолжили бы сдерживать экономическую напряженность, одновременно конкурируя в сферах технологий, военной мощи и борьбы за будущий баланс сил в Азии. Для Индии это означало бы сохранение возможностей в таких областях, как технологии, промышленное производство, оборонный сектор и диверсификация цепочек поставок… Отсутствие уступок со стороны Китая могло бы даже повысить значимость Индии для Вашингтона. Сохранение трений между США и Китаем усилило бы интерес американской стороны к альтернативным цепочкам поставок, технологическому партнерству и сотрудничеству в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Подготовили Алена Миклашевская, Николай Зубов