Единороссам уступают места

«Единая Россия» (ЕР) по итогам прошедших выборов расширила свое представительство в парламентах сибирских регионов. Она улучшила свои результаты в сравнении с 2021 годом по итогам голосования по партспискам, а из 101 мажоритарного округа уступила лишь в двух томских. Самые тяжелые поражения потерпели справороссы, которые потеряли фракции в красноярском и омском законодательных собраниях, а также «Коммунисты России», утратившие представительство в парламентах Омской области и Алтайского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Численное преимущество единороссов в парламентах сибирских регионов по итогам сентябрьского голосования станет еще более заметным

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Численное преимущество единороссов в парламентах сибирских регионов по итогам сентябрьского голосования станет еще более заметным

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В четырех сибирских субъектах федерации подведены итоги выборов в региональные парламенты: законодательные собрания Омской области, Красноярского и Алтайского краев, а также законодательную думу Томской области. Общим трендом стало усиление позиций ЕР.

Всего в четырех регионах насчитывается 101 мажоритарный округ. Единороссы победили в 99 из них, уступив только в двух случаях в Томской области (там выиграли кандидаты от КПРФ и «Справедливой России»).

При голосовании по партспискам ЕР набрала в Красноярском крае 40,26%, добавив по сравнению с предыдущими выборами в 2021 году 8,57%. В Омской области партию поддержали 44,72% избирателей (плюс 13,43%), в Алтайском крае — 42,03% (плюс 7,8%), в Томской области — 38,84% (плюс 5,63%). В результате единороссы, по предварительным данным, увеличат численность своей фракции в красноярском заксобрании с 33 депутатов до 39 (всего — 52 места), в омском заксобрании — с 25 до 35 (из 44), в алтайском заксобрании — с 35 до 51 (из 68), в томской закдуме — с 25 до 28 (из 42).

«Данный результат можно считать историческим для Алтайского края. Ранее такого представительства в алтайском краевом законодательном собрании не было ни у одной политической партии»,— сказал «Ъ-Сибирь» вице-спикер заксобрания предыдущего созыва Денис Голобородько, победивший в качестве кандидата ЕР на выборах в Госдуму РФ в Славгородском округе №46.

КПРФ при голосовании по спискам ухудшила свой результат во всех четырех регионах, оставшись, тем не менее, второй по уровню поддержки партией. В Томской области она набрала на этот раз 20,93% (минус 3,49%), в Красноярском крае — 19,19% (минус 2,58%), в Омской области — 19,03% (минус 4,7%), в Алтайском крае — 17,88% (минус 6,16%). Если к концу работы предыдущих созывов в этих регионах КПРФ располагала в общей сложности 41 мандатом, то в новых созывах — всего 24. Например, в алтайском заксобрании численность фракции сократится с 18 до семи депутатов.

«60% населения решили, что выборами ничего не решить, и ходить на них не стоит. Явка для того, чтобы побороть “едро” с их ДЭГом и спойлерами, оказалась недостаточной, вот и результат»,— назвал одну из причин неудачи секретарь крайкома КПРФ Антон Арцибашев.

Также на влияние явки на итоговый результат указала кандидат от «Справедливой России» (СР) в Томской области, экс-депутат городской думы Томска Инга Первушина. «Нам не удалось растормошить и убедить большинство томичей… Мне искренне жаль, что многие предпочитают оставаться в стороне, когда решается судьба города. Но это реальность, которую нужно принять»,— записала она в своем Telegram-канале.

В Томской области результат СР снизился на 0,36% до 10,65%. Значительно больше партия потеряла в Алтайском крае (минус 6,74%), Красноярском крае (минус 3,46%) и Омской области (минус 5,11%). В результате справороссы вовсе не смогли преодолеть избирательный порог на выборах в красноярское и омское заксобрания, а на Алтае, где СР набрала 6,94%, их фракция сократится, по предварительным подсчетам, с пяти до двух депутатов.

ЛДПР лучше всего выступила в Красноярском крае, где ее результат вырос на 0,65% до 15,35%, и в Томской области (снижение на 0,49% до 12,14%). Либерал-демократы прибавили 2,86% в Омской области (до 9,64%) и 1,22% в Алтайском крае (до 11,94%).

«Новые люди» в Томской области, улучшив свой результат 2021 года на 4,23% до 14,42%, смогли выйти на третье место, уступив только ЕР и КПРФ. Такую же позицию партия заняла в Омской области с 9,8% (плюс 1,5%). В Алтайском и Красноярском краях «Новые люди» оказались четвертыми с 10,56% и 11,56% соответственно. «Партия впервые проходит в заксобрание, формируя фракцию из четырех депутатов. Отдельно хотим отметить результат дистанционного электронного голосования: мы получили 14,6% и второе место»,— подчеркнули, в частности, в региональном отделении «Новых людей» в Алтайском крае.

Для партий, не представленных в Госдуме РФ, но выдвинувших списки кандидатов на выборах в Сибири, кампания завершилась чувствительным поражением. Так, «Коммунисты России» не смогли преодолеть избирательный порог и потеряли фракции в обоих регионах, где ранее они существовали. В Омской области комроссы набрали лишь 4,08% (минус 6,92%), в Алтайском крае — 4,25% (минус 7,83%).

Потеряли место в заксобрании Красноярского края и «Зеленые». Если в 2021 году партия набрала 5,11%, то в 2026-м — только 1,94%.

«Я не буду делать вид, что это честный результат. Не буду говорить “спасибо за поддержку” и улыбаться. Не буду делать вид, что все нормально. Это не результат. Это просто дешевая фальш»,— отреагировал на итоги голосования один из кандидатов «Зеленых» Вячеслав Дюков.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Томской области суд снял с выборов партсписок «Яблока». Судя по результатам, показанным его кандидатами в одномандатных округах, в случае сохранения списка партия имела хорошие шансы преодолеть пятипроцентный барьер. Так, Василий Еремин в округе №8 набрал 16,44% (второе место), Евгений Каверзин в округе №4 — 16,15% (второе место). Остальные пять кандидатов тоже получили более 10% голосов. Для сравнения, в 2021 году при голосовании по партспискам «Яблоко» набрало лишь 3,14%.

Валерий Лавский