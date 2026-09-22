На Средний Урал доставили 524 тыс. доз вакцины от гриппа

В Свердловской области началась сезонная кампания по вакцинации от гриппа — регион получил первую партию из более чем 524 тыс. доз препаратов для детей и взрослых, сообщили в департаменте информационной политики области. В медицинские учреждения поступили отечественные препараты «Флю-М», «Совигрипп» и четырехкомпонентная «Ультрикс Квадри».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Всего в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» ожидается поставка около 1,4 млн доз за счет федерального бюджета. В текущем эпидсезоне планируется привить свыше 2,5 млн жителей области за счет разных источников финансирования.

Бесплатная иммунизация доступна детям до 18 лет, студентам, беременным (во втором-третьем триместрах), людям старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями, а также работникам медицины, образования, транспорта, торговли и коммунальной сферы. Медорганизации также готовы проводить выездные прививки по заявкам предприятий и организаций.

На данный момент в регионе регистрируется сезонный рост случаев ОРВИ, связанный с возвращением детей в организованные коллективы. За минувшие семь дней в Свердловской области зафиксировано 33,2 тыс. обращений с симптомами заболеваний.

Ирина Пичурина