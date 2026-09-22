В Ульяновской области разбился самолет сельхозавиации

Составлено ИИ-Ассистентъ

Сельскохозяйственная авиация выполняет специализированные работы непосредственно над полями: воздушные суда применяются для авиахимической обработки, опрыскивания и орошения сельхозугодий. Это не один тип техники: в сообщениях за 2020–2026 годы для таких задач упоминались легкомоторные самолеты и вертолет Ми-2.

В 2025 году для авиахимической обработки полей использовался самолет «СП-30», в 2020 году самолет «Бекас Х-32» опрыскивал поля, а в августе 2026 года Ан-2 выполнял их орошение. Назначение воздушного судна в таких полетах связано с конкретной сельскохозяйственной операцией — обработкой или подачей воды на угодья.