В Ульяновской области разбился самолет сельхозавиации
В Майнском районе Ульяновской области упал самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы. Управлявший самолетом пилот при падении получил травмы. Его доставили в больницу.
Инцидент произошел в 9:00 мск в районе населенного пункта Анненково-Лесное. На место происшествия выехали 17 сотрудников МЧС. Для ликвидации последствий задействовали 7 единиц техники.
Следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «После проведения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение» — отметили в ведомстве.
Сельскохозяйственная авиация выполняет специализированные работы непосредственно над полями: воздушные суда применяются для авиахимической обработки, опрыскивания и орошения сельхозугодий. Это не один тип техники: в сообщениях за 2020–2026 годы для таких задач упоминались легкомоторные самолеты и вертолет Ми-2.
В 2025 году для авиахимической обработки полей использовался самолет «СП-30», в 2020 году самолет «Бекас Х-32» опрыскивал поля, а в августе 2026 года Ан-2 выполнял их орошение. Назначение воздушного судна в таких полетах связано с конкретной сельскохозяйственной операцией — обработкой или подачей воды на угодья.