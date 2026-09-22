США отказались выдать визу замглавы МИД России Алимову для участия в ГА ООН
США не выдали визу для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН замглавы российского МИДа Александру Алимову, который курирует направление всемирной организации в дипведомстве. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.
Замминистра иностранных дел России Александр Алимов
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Такой шаг, по словам господина Логвинова, повлияет как на работу российской делегации, так и на неделю высокого уровня в целом. «Участие Александра Алимова было запланировано во многих двусторонних встречах и многосторонних мероприятиях», — пояснил дипломат.
Кирилл Логвинов назвал невыдачу виз серьезным нарушением обязательств США как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. «Никакой дискриминации или надуманных предлогов здесь быть не должно», — подчеркнул глава департамента. Глава департамента отметил при этом, что не может припомнить ситуации, чтобы визовые запросы России на участие в мероприятиях ООН когда-либо были полностью удовлетворены.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что вопрос невыдачи визы господину Алимову российская сторона обязательно обсудит во время контактов с США. «Это очередные недружественные действия в адрес нашей страны», — подчеркнул он.
Неделя высокого уровня 81-й сессии ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября 2026 года. Площадку посетят около 130 глав государств и правительств. Российскую делегацию на сессии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Отказ в визе Александру Алимову затрагивает не только состав российской делегации, но и порядок доступа представителей государств к штаб-квартире ООН. Соглашение 1947 года между ООН и США предусматривает, что власти США не должны препятствовать проезду представителей государств-членов в район Центральных учреждений, а визы им должны выдаваться бесплатно и в возможно короткий срок независимо от отношений между их правительствами.
Поэтому спор вокруг этого решения относится к исполнению США обязанностей страны пребывания ООН: двусторонние разногласия, согласно соглашению, не должны менять условия доступа к работе организации. Для российской стороны это создает основание рассматривать невыдачу визы как вопрос соблюдения международных обязательств, а не только как ограничение участия одного дипломата.