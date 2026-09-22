Больше всего жилья в новых домах продается в Краснодаре и Ростове-на-Дону

Краснодар занял первое место среди городов-миллионников по предложению квартир в домах, которые были построены в 2011–2026 годах. Доля такого предложения составила 78% от общего объема. Эти данные приводит «РБК Недвижимость» со ссылкой на «Авито Недвижимость».

На втором месте — Ростов-на-Дону, где доля квартир в продаже в домах моложе 15 лет составила 62%. Третье место разделили Новосибирск и Санкт-Петербург — там на такое предложение приходится 56% от всей вторички в продаже. В топ-5 таких мегаполисов вошел Воронеж с долей 53%. Меньше всего свежей вторички в продаже оказалось в Омске и Волгограде — всего 28% и 30% от общего объема соответственно.

В Москве почти треть жилья в продаже представлена недавно сданными ЖК. По оценкам «Авито Недвижимости», многоэтажки, построенные в последние пять лет, занимают 31% предложения вторичного рынка жилья в Москве. На них же приходится больше всего обращений пользователей — около 21%.