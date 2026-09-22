В Дубае отменили шоу фонтанов у небоскреба Бурдж-Халифа после смерти шейха

В Дубае временно не будут включать расположенные у подножия Бурдж-Халифы фонтаны. Информацию порталу Gulf News подтвердил представитель компании, обслуживающей их работу. Причины такого решения и сроки возобновления шоу он не назвал.

Arabian Business пишет, что шоу не будут проводить до конца месяца. В этот день заканчивается траур по шейху Ахмеду бен Рашиду Аль Мактуму. Брат правителя эмирата умер 21 сентября в возрасте 76 лет. До 30 сентября в городе будут приспущены государственные флаги, а также отменены отдельные мероприятия.

Фонтан расположен рядом с торговым центром Dubai Mall и небоскребом Бурдж-Халифа в центре города. Музыкальное шоу, как правило, проходит несколько раз в день. Последний раз объект приостанавливал работу в октябре 2025 года из-за ремонта.