В Самаре медики успешно провели операцию пострадавшему от атаки БПЛА

Глава Самары Иван Носков сообщил, что пострадавшим в результате атаки БПЛА на регион оказана необходимая медицинская помощь — состояние пациентов не вызывает у врачей опасений. Одному из раненых успешно провели операцию: сейчас его состояние стабилизировано. Ситуация находится под контролем врачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Атака пришлась на Куйбышевский район города. По данным Ивана Носкова, серьезного ущерба зданиям не зафиксировано: выбиты стекла и повреждена кровля в социальных учреждениях и многоквартирных домах. Работы по восстановлению планируют начать во вторник после завершения следственных действий. Для родителей, которым это необходимо, в детских садах организованы дежурные группы.

Иван Носков также выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате падения обломков сбитых беспилотников. Всего в результате инцидента пострадали четверо.

Георгий Портнов