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В Самаре после атаки БПЛА повреждены стекла, кровля зданий и одно авто

Глава Самары Иван Носков прокомментировал утреннюю атаку БПЛА. По предварительным данным, в результате инцидента в городе повреждено остекление нескольких жилых домов, кровля одного из зданий, а также автомобиль.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

На местах падения обломков в Самаре работают специалисты профильных ведомств и сотрудники следственных органов. Власти пообещали оказать горожанам всю необходимую помощь.

В мэрии призвали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные источники информации. Также в администрации напомнили, что публикация фото и видеоматериалов с последствиями атак запрещена: такие материалы могут быть использованы противником для корректировки дальнейших ударов.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о повреждении частных домов и автомобилей в результате атаки БПЛА на регион. В международном аэропорту Курумоч задерживаются на вылет и прилет 16 рейсов.

Георгий Портнов