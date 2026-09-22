В Самарской области один человек погиб и четверо пострадали после атаки БПЛА
В результате атаки по территории Самарской области погиб один человек, еще четыре жителя получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Фото: Сергей Щербатюк / Коммерсантъ
Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшего, назвав случившееся «тяжелой и невосполнимой потерей». Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в учреждениях региона.
Ликвидацией последствий атаки занимаются экстренные службы, работает оперативный штаб. Ранее над Самарской областью были сбиты вражеские беспилотники. В результате атаки были повреждены частные дома и автомобили. В аэропорту Курумоч задержаны прилет и вылет 16 рейсов.