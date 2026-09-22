В Самарской области один человек погиб и четверо пострадали после атаки БПЛА

В результате атаки по территории Самарской области погиб один человек, еще четыре жителя получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Щербатюк / Коммерсантъ Фото: Сергей Щербатюк / Коммерсантъ

Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшего, назвав случившееся «тяжелой и невосполнимой потерей». Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в учреждениях региона.

Ликвидацией последствий атаки занимаются экстренные службы, работает оперативный штаб. Ранее над Самарской областью были сбиты вражеские беспилотники. В результате атаки были повреждены частные дома и автомобили. В аэропорту Курумоч задержаны прилет и вылет 16 рейсов.

Георгий Портнов