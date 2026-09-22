«Роскосмос» запустит в октябре два частных спутника для съемки Земли

В октябре с космодрома Восточный запустят два частных спутника для наблюдения за поверхностью Земли. Их испытания уже завершились, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Речь идет об аппаратах, которые позволяют вести круглосуточное наблюдение независимо от погодных условий. Один из них — космический спутник «Электро-Л», который передает метеорологические данные вокруг Земли каждые 15 минут. Другой — радиолокационный спутник «Обзор» с камерой высокого разрешения для съемки ее поверхности в любое время суток.

«Для того чтобы решать эти задачи, нам очень важно вовлекать частный сектор в реализацию наших космических программ и национального проекта», — заявил господин Баканов. По его словам, помимо спутников частные компании создают и новые ракеты-носители.