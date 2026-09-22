«Роскосмос» запустит в октябре два частных спутника для съемки Земли
В октябре с космодрома Восточный запустят два частных спутника для наблюдения за поверхностью Земли. Их испытания уже завершились, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Речь идет об аппаратах, которые позволяют вести круглосуточное наблюдение независимо от погодных условий. Один из них — космический спутник «Электро-Л», который передает метеорологические данные вокруг Земли каждые 15 минут. Другой — радиолокационный спутник «Обзор» с камерой высокого разрешения для съемки ее поверхности в любое время суток.
«Для того чтобы решать эти задачи, нам очень важно вовлекать частный сектор в реализацию наших космических программ и национального проекта», — заявил господин Баканов. По его словам, помимо спутников частные компании создают и новые ракеты-носители.
Помимо метеорологических данных, «Электро-Л» используется для круглосуточного мониторинга погоды и отслеживания сигналов бедствия от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ. В паре с радиолокационным «Обзором» это разделяет задачи наблюдения: один аппарат отвечает за метеорологическую и аварийную информацию, другой — за получение изображений поверхности.
Участие частного сектора предполагает финансово-коммерческую схему: компании вкладываются в создание и запуск спутников дистанционного зондирования Земли, а государственные заказчики, включая МЧС и Росреестр, покупают у них высокодетальные снимки по рыночным ценам, сопоставимым с мировыми.
В новом нацпроекте, о котором сообщалось в июне 2025 года, на ближайшие десять лет планировалось создание 190 спутников за бюджетные средства и 928 — за счет внебюджетного финансирования. Поэтому частные компании рассматриваются не только как исполнители отдельных запусков, но и как самостоятельный канал расширения космической инфраструктуры.