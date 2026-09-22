«Россети» обеспечили мощностью новый зерновой комплекс в Новосибирской области

Компания «Россети Новосибирск» подключила к электросетям комплекс по глубокой переработке зерна в Новосибирской области. Объем выдаваемой мощности составил 1 МВт. Проект направлен на повышение продовольственной безопасности Сибирского федерального округа.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

В рамках проекта энергетики построили от распределительных сетей высоковольтной подстанции 110 кВ воздушные линии электропередачи 10 кВ, установили линейные разъединители для повышения управляемости сетью и интеллектуальные комплексы учета. На реализацию проектов по технологическому присоединению компания направила более 1,5 млн рублей.

Обеспеченность энергоресурсами имеет решающее значение для предприятий по переработке и хранению зерна. Надежное электроснабжение автоматизированных линий по сушке и очистке критически важно для сохранения собранного урожая.

Группа «Россети» содействует развитию агропромышленного комплекса на всей территории присутствия. Ранее в этом году энергетики обеспечили мощностью крупное молочное производство в Смоленской области и объекты АПК в Тульской области, специализирующиеся на выращивании зерновых, бобовых и масличных культур.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official) «Россети Новосибирск» в MAКС (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)

АО «РЭС»