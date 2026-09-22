Главное на рынке недвижимости к утру 22 сентября

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал обоснованным иск госкомпании «ДОМ.РФ» к спецзастройщику «Эво» о признании его банкротом. Суд ввел в отношении ответчика процедуру наблюдения. Сумма долга «Эво» перед госкомпанией составляет 4,9 млрд руб. Несколько лет назад девелопер, связанный с бизнесменом Виктором Осокиным, должен был отреставрировать здания петербургского Сестрорецкого инструментального завода. В них должны были открыть общественно-культурный центр «Петровский арсенал» с апартаментами, развлекательным комплексом, академией, фудкортами и музеем. Из-за этого банк «Дом. РФ» сначала потребовал досрочно вернуть заем, а в июне потребовал признать «Эво» банкротом.

Компания «СЗ “Дом у реки”» (входит в девелоперскую группу 3S Group Артема Чайки) приобрела участок площадью 3,6 га в Одинцовском округе Подмосковья за 524,4 млн руб., пишет Telegram-канал «Стройки — и точка». При этом стартовая цена составляла 298 млн руб. Площадка расположена в селе Успенское на Рублево-Успенском шоссе. Она предназначена для возведения коттеджного поселка общей площадью более 5,5 тыс. кв. м. Этот участок — второй проект 3S Group на Рублево-Успенском шоссе. В январе 2026 года девелопер купил здесь участок площадью 8,5 га, на котором согласовано строительство 30 тыс. кв. м жилой недвижимости.

ООО «ПИК Инвестпроект» (структура ПИК) передало свою долю в размере 75% в ООО «Стоун концепт» совладельцу компании, девелоперу Stone, сообщил Telegram-канал «Железобетонный замес». Теперь АО «Стоунхедж» стало единоличным владельцем организации. Сделка прошла 8 сентября. «Стоун концепт» возводило бизнес-центр класса А «Стоун Савеловская» площадью 93 тыс. кв. м. Объект в районе московской Марьиной Рощи достроили в феврале 2026 года.

Самыми пустующими в Москве являются торговые центры, открытые с начала 2024 года. Вакантность 28 таких объектов достигает в среднем 18%. Об этом «РИА Недвижимость» рассказали в консалтинговой компании IBC Real Estate. В торговых центрах, которые прошли период запуска и первичного заполнения, пустует около 12% площадей. В эту категорию входят 180 объектов без учета ключевых ТЦ. При этом в 12 ключевых центрах (к примеру, Авиапарк, Columbus) и шести ТЦ прайм-уровня («Охотный ряд») вакантность составляет 7%. По мнению аналитиков, торговые центры с высокой вакантностью или ростом этого показателя могут быть перепрофилированы или вовсе закрыты.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что со следующего года власти вернут федеральную программу «Стимул» для поддержки индивидуального жилищного строительства. Программа действовала с 2018 по 2025 год. Она предполагала государственное субсидирование строительства инфраструктуры в новых жилых микрорайонах. Государство брало на себя расходы на возведение дорог, школ, детских садов и коммунальных сетей, чтобы ускорить и удешевить ввод нового жилья. По словам господина Файзуллина, теперь программа коснется только инфраструктуры и индивидуального жилищного строительства. Он отметил, что правила еще находятся в разработке — Минстрой представил проект Минфину 19 сентября.

«РГ-Девелопмент» примет участие в проекте застройки территории бывшего грузового двора Москва-Бутырская площадью 16,3 га в районе Савеловского вокзала, пишет Telegram-канал «Стройка — и точка». По его сведениям, компания еще в середине лета провела тендер на проектирование застройки этого участка. По проекту компания возведет жилой квартал бизнес-класса общей площадью свыше 305 тыс. кв. м, а также многофункциональный деловой центр класса А площадью более 110 тыс. кв. м. Кроме того, девелопер выстроит детский сад на 350 мест и школу на 650 учеников. Этот проект входит в программу освоения восьми бывших грузовых дворов столицы, по которой планируют возвести 3 млн кв. м недвижимости. Процесс от создания мастер-плана до строительства курирует «Новая Эра» (дочерняя компания «РЖД-Недвижимость»).