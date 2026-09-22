ВС РФ не будет рассматривать спор о продаже уфимского муниципального застройщика

Верховный суд России отказал подследственному предпринимателю Альберту Рыскильдину в передаче в Судебную коллегию по экономическим спорам дела о продаже 100% уставного капитала уфимского ООО «Служба заказчика».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в апреле 2020 года подконтрольное Альберту Рыскильдину ООО «Прайм-Недвижимость» стало победителем торгов на право выкупа уставного капитала ООО «Служба заказчика», ранее принадлежавшего муниципальному ООО «Специализированный застройщик "Служба заказчика и технического надзора"» (СЗ «СЗиТН»). Однако заключить договор купли-продажи прежний владелец отказался, сославшись на несоразмерно низкую цену уставного капитала в 25,7 млн руб. Мэрия Уфы пыталась в судах оспорить результаты торгов, а «Прайм-Недвижимость», в свою очередь, просило суды заставить муниципалитет завершить сделку.

30 декабря 2022 года арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск победителя торгов и обязал СЗ «СЗиТН» заключить договор купли-продажи. Администрация, однако, добилась пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам: выяснилось, что рыночная стоимость доли составляет более 180 млн руб., а бенефициар сделки Альберт Рыскильдин ранее был директором «Службы заказчика». Кроме того, в его отношении было возбуждено уголовное дело о хищении доли муниципального предприятия.

В июне 2025 года дело пошло на повторное рассмотрение. Оспорить решение о новом процессе в судах апелляционной и кассационной инстанций господин Рыскильдин не смог.

Оснований в передаче спора в экономколлегию Верховный суд России не нашел.

Идэль Гумеров