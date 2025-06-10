Обстоятельства открылись вновь

Арбитражный суд Башкирии вновь рассмотрит иск о праве собственности на 100% долю в уставном капитале ООО «Служба заказчика». В 2022 году суд обязал структуру мэрии Уфы подписать договор купли-продажи с ООО «Прайм-недвижимость», которое получило право на заключение сделки по итогам торгов за 25,7 млн руб. Последующие инстанции оставили решение силе. Мэрия подала заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. В этот раз ей удалось убедить суд, что рыночная стоимость доли составляет более 180 млн руб., а бенефициаром сделки был бывший директор «Службы заказчика», в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продажа "дочки" «Службы заказчика и технического надзора» стала поводом для долгих судебных разбирательств

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Продажа "дочки" «Службы заказчика и технического надзора» стала поводом для долгих судебных разбирательств

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отменил свое же решение от февраля 2022 года об обязании ООО «Служба заказчика и технического надзора» Уфы заключить с ООО «Прайм-недвижимость» договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Служба заказчика». Повторное рассмотрение иска назначено на 15 августа.

Как сообщал «Ъ», доля в уставном капитале «Службы заказчика» была продана на торгах в апреле 2020 года по начальной цене 25,7 млн руб. В торгах приняли участие два претендента — «Прайм-недвижимость» и «Гринвэй». Победителем был признан «Прайм-недвижимость», которому предложили заключить договор по начальной цене, но позднее мэрия фактически отказалась от его подписания. В суде первой инстанции представитель администрации, в частности, заявлял о нерыночной стоимости продажи. Три инстанции арбитражного суда, где мэрия пыталась избежать необходимости подписания договора с «Прайм-недвижимостью», встали на сторону победителя торгов. Суды посчитали, что стоимость лота была рыночной, так как она была согласована комиссией по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий администрации Уфы.

ООО «Служба заказчика», по данным сервиса Rusprofile, было создано в 2014 году подконтрольным мэрии Уфы МУП «Служба заказчика и технического надзора». В 2017 году уставный капитал компании перешел ООО «Центр развития перспективных проектов», год спустя Денису Аксенову, а в 2023 году владельцем «Службы заказчика» стало ООО «Прайм-недвижимость» Раиля Салихова (80%) и Михаила Кожулюка (20%). Главным активом компании было право собственности на три земельных участка: два площадью около 1,1 га в микрорайоне Глумилино и один площадью 0,5 га в Сипайлово. В ноябре 2023 года в отношении «Службы заказчика» была введена процедура конкурсного производства.

Поводом для отмены решения стало новое заявление администрации Уфы — о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Таковыми, по мнению мэрии, стали материалы уголовного дела, возбужденного в декабре 2024 года следственным управлением МВД по Башкирии по факту хищения 100% доли в уставном капитале ООО «Служба заказчика». Тогда же суд арестовал бывшего руководителя «Службы заказчика» Альберта Рыскильдина. В ходе расследования, указано в материалах суда, было определено, что отчет об установлении рыночной стоимости 100% доли в ООО был составлен с нарушениями: на основании неполных данных и не предпринимателем Киреевой, с которым был заключен соответствующий договор, а неким «иным лицом».

При этом, пояснил представитель мэрии Уфы, ранее суды не приняли во внимание результаты судебной экспертизы, проведенной ООО «Независимый экспертный центр Цифра». Тогда эксперт пришел к выводу, что рыночная стоимость актива на сентябрь 2019 года составляла 58 млн руб., а на март 2020 года — 183,5 млн руб.

Арбитражный суд Башкирии, удовлетворяя заявление мэрии, отметил, что в 2020 году при определении начальной стоимости продажи доли не были учтена дебиторская задолженность «Службы заказчика», а также часть недвижимых активов компании и была завышена ее кредиторская задолженность.

Также суд, сославшись на другие судебные акты по делам «Службы заказчика», указал, что «конечным бенефициаром ООО «Прайм-недвижимость» и ООО «Служба заказчика» является непосредственно ответчик Рыскильдин». Именно он предоставил компании 25,7 млн руб. для выкупа «Службы заказчика».

Поэтому, пришел к выводу суд, господин Рыскильдин «не был заинтересован в раскрытии достоверных финансовых показателей структуры активов и пассивов общества, поскольку имел свой корыстный интерес в приобретении в свою личную собственность 100% доли в уставном капитале ООО «Служба заказчика» по заниженной стоимости, не отражающей реальную рыночную стоимость всех принадлежащих ему активов».

Найти номер телефона «Прайм-недвижимости» в открытых источниках не удалось.

«Отмена решения по вновь открывшимся обстоятельствам демонстрирует готовность суда к пересмотру ранее принятого решения на основе сведений, которые ставят под сомнение достоверность ключевых доказательств. Уголовное дело и арест бывшего директора «Службы заказчика» усиливают позиции мэрии, предоставляя ей дополнительные аргументы в пользу фальсификации стоимости объекта. Вероятно, при повторном рассмотрении дела суд уделит больше внимания законности процедуры аукциона и подлинной рыночной оценке доли. Шансы мэрии на отмену договора кратно возрастают, а ситуация в целом иллюстрирует тенденцию к учету фактически обстоятельств, выявленных при рассмотрении уголовных дел, при пересмотре гражданских споров»,— отметил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов