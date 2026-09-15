В Удмуртии обсудили создание школы мотоциклетного спорта для юных питбайкеров

В Удмуртии предложили создать республиканскую школу мотоциклетного спорта. Инициативу обсудили на рабочем совещании в Госсовете республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Участники совещания отметили, что питбайки становятся все популярнее среди несовершеннолетних. При этом у юных водителей недостаточно навыков управления, и они создают опасные ситуации на дорогах, зачастую игнорируя правила дорожного движения. Отдельной проблемой остается нехватка специализированных площадок и трасс для тренировок под руководством инструкторов.

Сейчас питбайк в нормативном поле относится к спортивному инвентарю, а не к транспортным средствам. В связи с этим к его приобретению и использованию не применяются установленные для транспорта правила и ограничения.

По мнению участников совещания, развитие мотосекций позволит перевести интерес подростков к питбайкам в организованные занятия и соревнования. И. о. министра по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин предложил проработать создание республиканской школы, которая могла бы координировать развитие этого направления.

«Нужно вернуться к вопросу развития мотоспорта. В республике в свое время была одна из лучших в стране школ, где прошли подготовку многие известные спортсмены. Кроме того, мотосекции могут перетянуть питбайкеров с дорог на тренировочные трассы»,— сказал член президиума регионального парламента Дмитрий Лукин.

Федерация мотоспорта Удмуртии и минспорта республики при поддержке депутатов займутся проработкой вопроса. Кроме того, планируется проводить в школах и учреждениях СПО внеклассные занятия, лекции и мастер-классы представителей мотоклубов.