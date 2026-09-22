США и Британия впервые запустили торпеду с подводного беспилотника Excalibur

США и Великобритания провели первый совместный пуск «тяжелой торпеды» с беспилотной подводной лодки XV Excalibur. Испытания прошли в рамках оборонной программы AUKUS, передает ABC News со ссылкой на пресс-релиз британского правительства.

Испытанная торпеда — совместная разработка США и Австралии. Она предназначена для потопления кораблей и глубоководных подводных лодок. В заявлении британского правительства указано, что испытание «ознаменовало собой значительный прогресс в развитии подводных технологий» для трех стран и стало «значительным прорывом в обеспечении евроатлантической безопасности и подводных преимуществ НАТО».

Сообщение о пуске торпеды появилось накануне визита нового премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, где он встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Как отмечает BBC, они обсудят сотрудничество в сфере ИИ, а также безопасность в море и воздухе.