США и Британия впервые запустили торпеду с подводного беспилотника Excalibur
США и Великобритания провели первый совместный пуск «тяжелой торпеды» с беспилотной подводной лодки XV Excalibur. Испытания прошли в рамках оборонной программы AUKUS, передает ABC News со ссылкой на пресс-релиз британского правительства.
Испытанная торпеда — совместная разработка США и Австралии. Она предназначена для потопления кораблей и глубоководных подводных лодок. В заявлении британского правительства указано, что испытание «ознаменовало собой значительный прогресс в развитии подводных технологий» для трех стран и стало «значительным прорывом в обеспечении евроатлантической безопасности и подводных преимуществ НАТО».
Сообщение о пуске торпеды появилось накануне визита нового премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, где он встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Как отмечает BBC, они обсудят сотрудничество в сфере ИИ, а также безопасность в море и воздухе.
Испытание относится ко второму столпу AUKUS — неядерному направлению сотрудничества, которое включает создание подводных дронов, применение искусственного интеллекта, кибербезопасность и обмен передовыми оборонными технологиями. Поэтому его практический смысл — отработка совместимых автономных подводных возможностей одновременно для трех стран, а не развитие только национальной системы одной из них.
Расширение таких проектов создает для Австралии отдельное ограничение: в апреле 2024 года в стране опасались, что новые направления кооперации отвлекут США и Великобританию от поставок Канберре атомных подводных лодок, составляющих основу AUKUS. Это означает, что партнерство сталкивается с задачей балансирования долгосрочной ядерной программы с ускорением неядерных технологий, включая автономные подводные системы.