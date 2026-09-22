В Самаре продолжают допрашивать Людмилу Тархову по делу об убийстве экс-главы города

В Самарском областном продолжается рассмотрение дела об убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его жены Натальи Тарховой. На прошлом заседании 17 сентября начали допрашивать их дочь и мать главной подозреваемой Людмилу Тархову, признанную потерпевшей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Тархова

Фото: Иван Петров Людмила Тархова

Фото: Иван Петров

Ранее она сообщила суду, что организатором преступления считает знакомую ее «ведомой» дочери Светлану Метревели. Кроме того, со слов потерпевшей, причастным к случившемуся может быть зампред Самарской губернской думы Александр Милеев, который якобы занимал деньги у экс-главы города.

Допрос Людмилы Тарховой продолжается 22 сентября.

Андрей Сазонов