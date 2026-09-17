Дочь экс-мэра Самары предположила, что зампред губдумы мог быть заинтересован в гибели ее отца

На заседании в Самарском областном суде по делу об убийстве экс-мэра Самары и его супруги Натальи дала показания их дочь Людмила Тархова. Она предположила, что одним из инициаторов преступления мог стать заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«Милеев причастен к моей посадке и убийству моих родителей. Я не утверждаю это. Это мое предположение»,— сказала Людмила Тархова.

По словам Людмилы Тарховой, основанием для убийства мог стать долг Милеева перед бывшим мэром Самары.

Дело об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи возбудили 3 февраля 2025 года по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, убийство произошло в период с 25 ноября 2024 года по 2 января 2025 года. 31-летняя внучка Тарховых Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели отравили супругов, заморозили тела с помощью жидкого азота, расчленили, пропустили через мясорубку, смешали с гречкой и раскидали по мусорным контейнерам. Следы в квартире замыли химикатами.

Останки так и не нашли. Екатерина Тархова находится под стражей. Ей предъявлено обвинение по ряду статей УК РФ, среди которых убийство двух лиц (в том числе беспомощного, с особой жестокостью, из корыстных побуждений, организованной группой), надругательство над телами, кража (десять эпизодов), мошенничество (три эпизода), умышленное уничтожение имущества, похищение документов и подделка документов.

Организатором убийства следствие считает предпринимателя Светлану Метревели, которая разработала преступный план. Светлана и Дмитрий Метревели находятся за границей, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Также по делу в качестве обвиняемой проходит 80-летняя Таисия Киселева, мать Светланы Метревели. Ей инкриминируется кража — она помогла продать автомобиль Натальи Тарховой Toyota RAV4. Киселева находится под домашним арестом.

Георгий Портнов