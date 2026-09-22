В Томской области запретили мероприятия за пределами городов и сел из-за медведей

В Томской области из-за выхода медведей ввели запрет на проведение массовых мероприятий за пределами и на окраинах населенных пунктов. Также в регионе приостановили экскурсии, туристические слеты и подобные мероприятия в лесах. Соответствующие решения были приняты на аппаратном совещании правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ограничения введены до 1 ноября. Кроме того, власти Томской области направили в Минприроды РФ предложения об увеличении срока действия охотничьей лицензии на добычу медведя, снижении ее стоимости и освобождении от ее уплаты тех, кто занимается регулированием численности хищника.

Губернатор Владимир Мазур поручил региональному правительству рассмотреть вопрос о введении на всей территории области режима повышенной готовности.

Александра Стрелкова