Над Ульяновской областью сбиты четыре беспилотника

Средства ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Места падения обломков зафиксированы в Новоспасском, Старокулаткинском и Радищевском районах. По данным властей, в результате инцидента никто не пострадал, повреждений имущества также не зафиксировано.

В целях безопасности жителям напоминают: категорически запрещено публиковать в интернете фото и видео БПЛА, их обломков, а также работы средств ПВО — такая информация может быть использована противником. Кроме того, приближаться к обломкам беспилотников опасно для жизни.

При обнаружении пролета БПЛА необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

Также беспилотники были сбиты в соседней с Ульяновской Самарской областью. Повреждены частные жилые дома и автомобили. В международном аэропорту Курумоч задержаны на вылет и прилет 16 рейсов.