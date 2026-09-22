В Горном Алтае добавили 177 участков в перечень особо ценных сельхозземель

В Республике Алтай расширен перечень особо ценных сельхозземель — с 1039 до 1215. Дополнительно было внесено 177 участков, следует из приказа главы Горного Алтая Андрея Турчака.

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«Это создаст для земель дополнительную защиту от необоснованного вывода из оборота»,— пояснил глава региона. В состав особо ценных земель включены земельные участки на территории Усть-Канского и Усть-Коксинского районов.

В июле этого года на заседании правительства региона в перечень особо ценных сельхозземель включили 554 участка общей площадью более 21 тыс. га в Усть-Коксинском, Кош-Агачском, Шебалинском, Онгудайском, Улаганском и Усть-Канском районах.

Александра Стрелкова