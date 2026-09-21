Пять партий проходят в нижегородское заксобрание VIII созыва

В законодательное собрание Нижегородской области, по предварительным данным, проходят пять партий. Избирком обработал 100% бюллетеней, следует из информационной системы ЦИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

«Единая Россия» набирает 52,97% голосов, КПРФ – 15,8%, ЛДПР – 11,52%, «Новые люди» - 8,91%, «Справедливая Россия» – 7,13%, Партия пенсионеров – 2,54%.

По сравнению с прошлыми выборами результат улучшили «Единая Россия» (было 49,01%), ЛДПР (было 7,03%) и «Новые люди» (было 5,53%). Хуже результат у КПРФ (было 19,18%), «Справедливой России» (было 9,55%) и Партии пенсионеров (было 4,52%). В выборах в седьмой созыв также участвовали «Коммунисты России» (1,99%) и Партия роста (0,97%).

Согласно методике распределения мандатов по единому округу, предусмотренной законом о выборах в парламент Нижегородской области, «Единая Россия» должна получить 14 мандатов по списку против нынешних 15, КПРФ – четыре вместо пяти, ЛДПР – три вместо двух, «Новые люди» – два вместо одного, «Справедливая Россия» сохранит два мандата. Партия пенсионеров в заксобрание не проходит.

Во всех одномандатных округах лидируют кандидаты от «Единой России», таким образом всего у партии должно быть в восьмом созыве 39 мандатов против 40 в текущем.

Окончательные итоги выборов избирком еще не утвердил.

Ирина Швецова