Глава Горного Алтая назначил врио министра молодежной политики и спорта

Кирилл Шнаркулов назначен врио министра молодежной политики и спорта Республики Алтай. О своем кадровом решении сообщил глава региона Андрей Турчак.

«С июня работает заместителем министра, успел войти в курс дел и проявить свои профессиональные качества. Теперь его задача — сохранить темп и продолжить работу, которую начал Александр Суразов»,— отметил он.

Господин Суразов, кандидатуру которого выдвинула «Единая Россия», выиграл выборы депутата Госдумы РФ в одномандатном округе в Горном Алтае. Он набрал 49,17% голосов. Республиканским комитетом по физкультуре и спорту, а затем созданным на его базе министерством он руководил с 2024 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», Кирилл Шнаркулов — кавалер трех орденов Мужества, получил серьезное ранение в ходе СВО. Он является участником республиканской программы переподготовки кадров «Герои Алтая».

Валерий Лавский