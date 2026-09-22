На Сибирь пришлось более 50% всех посевных площадей рапса в России
Сибирский федеральный округ (СФО) обеспечил более половины всех российских посевов рапса по итогам 2025 года. Об этом свидетельствуют расчеты Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
В прошлом году под эту масличную культуру в макрорегионе было отведено 1,44 млн га. На долю сельскохозяйственных предприятий СФО пришлось свыше 65% валового сбора, что в натуральном выражении составило 1,55 млн тонн. В текущем сезоне показатель посевных площадей увеличился до 1,58 млн га.
«По нашим расчетам, в 2026 году урожай рапса в сельскохозяйственных предприятиях Сибири может сохранить свой потенциал роста и дальше. Отметим, что достичь таких результатов аграриям удалось в не самых благоприятных погодных условиях», — сообщили эксперты ЦОЭ Россельхозбанка.
Лидерами по приросту урожайности рапса среди регионов Сибирского федерального округа в этом году стали Республика Хакасия, Красноярский край и Кемеровская область.
В Хакасии урожайность рапса в этом году достигла 30,3 центнера с га, что на 13,9 центнера превышает показатель 2025 года и является максимальным показателем в СФО. В настоящее время аграрии региона — сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства — намолотили 0,7 тыс. тонн с площади 28,6 тыс. га.
В Красноярском крае урожайность рапса выросла на 4,4 центнера с га — до 18,8 центнера с га. Под эту культуру в регионе отведено 329,5 тыс. га. В Кемеровской области площадь посевов составила 251,2 тыс. га, урожайность здесь выше — 23,2 центнера с га, что на 6,9 центнера с га больше, чем в 2025 году.