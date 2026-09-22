На Сибирь пришлось более 50% всех посевных площадей рапса в России

Сибирский федеральный округ (СФО) обеспечил более половины всех российских посевов рапса по итогам 2025 года. Об этом свидетельствуют расчеты Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В прошлом году под эту масличную культуру в макрорегионе было отведено 1,44 млн га. На долю сельскохозяйственных предприятий СФО пришлось свыше 65% валового сбора, что в натуральном выражении составило 1,55 млн тонн. В текущем сезоне показатель посевных площадей увеличился до 1,58 млн га.

«По нашим расчетам, в 2026 году урожай рапса в сельскохозяйственных предприятиях Сибири может сохранить свой потенциал роста и дальше. Отметим, что достичь таких результатов аграриям удалось в не самых благоприятных погодных условиях», — сообщили эксперты ЦОЭ Россельхозбанка.

Лидерами по приросту урожайности рапса среди регионов Сибирского федерального округа в этом году стали Республика Хакасия, Красноярский край и Кемеровская область.

В Хакасии урожайность рапса в этом году достигла 30,3 центнера с га, что на 13,9 центнера превышает показатель 2025 года и является максимальным показателем в СФО. В настоящее время аграрии региона — сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства — намолотили 0,7 тыс. тонн с площади 28,6 тыс. га.

В Красноярском крае урожайность рапса выросла на 4,4 центнера с га — до 18,8 центнера с га. Под эту культуру в регионе отведено 329,5 тыс. га. В Кемеровской области площадь посевов составила 251,2 тыс. га, урожайность здесь выше — 23,2 центнера с га, что на 6,9 центнера с га больше, чем в 2025 году.

Лолита Белова