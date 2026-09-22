Минпромторг Омской области намерен увеличить штат сотрудников на 40%

Количество работников министерства промышленности и торговли Омской области планируется увеличить на 40%. Соответствующий проект указа губернатора Виталия Хоценко опубликован на сайте министерства.

В документе указывается, что расширить штат ведомства планируется в два этапа. С 1 октября этого года численность сотрудников будет увеличена с 51 до 66 человек, а с 1 января 2027 года — до 71 человека.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле прошлого года министерство промышленности и торговли Омской области было образовано из министерства промышленности и научно-технического развития региона. Главой ведомства был назначен Андрей Посаженников, который ранее также возглавлял министерство.

Александра Стрелкова