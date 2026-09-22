Две сибирские команды вышли в финальный раунд Кубка России по хоккею с мячом

Хабаровский «СКА-Нефтяник», кемеровский «Кузбасс» и красноярский «Енисей» вышли в финальную часть розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом от группы «Восток». Матчи в группе завершились в Кемерове 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В последний день соревнований «СКА-Нефтяник» обыграл новосибирский «Сибсельмаш» со счетом 7:2. «Енисей» разгромил «Кузбасс-2» — 11:2. В этом матче Всеволод Евсеев забил четыре мяча, по три — Платон Кузьменко и Никита Кочетов. Наконец, «Кузбасс» обыграл иркутских «Байкальских Соколов» со счетом 6:3.

В итоге хабаровчане набрали 12 очков, «Кузбасс» — 10, «Енисей» — восемь. Согласно регламенту соревнований, в финальную часть Кубка России выходят по три лучшие команды от «Востока» и «Запада». По итогам игр в группе «Запад» это право получили московское «Динамо», «СКА-Уральский трубник» из Первоуральска и архангельский «Водник». В Хабаровске шестерка сыграет с 5 по 11 октября.

Валерий Лавский