Прокуратура взяла на контроль ДТП с тремя погибшими под Каменском-Уральским

Прокуратура Каменского района взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

ДТП произошло днем 21 сентября вблизи села Барабановское. По предварительным данным, водитель Lada Largus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. После этого автобус столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира Lada Largus. Еще одна пассажирка автомобиля госпитализирована.

«На место происшествия прибыл прокурор Каменского района Артем Старощук для координации действий правоохранительных органов. Прокуратурой будет дана оценка законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в ведомстве.

Полина Бабинцева