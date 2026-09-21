Три человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком под Каменском-Уральским

Временное ограничение движения для всех видов транспорта ввели на 101-м километре федеральной трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» в Каменском районе (Свердловская область) из-за массового ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным, водитель Lada Largus по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. После этого автобус изменил направление движения и столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом, который двигался за ним в попутном направлении.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира Lada Largus. Еще один пассажир автомобиля пострадал, ему оказывают медицинскую помощь. Водители автобуса и грузовика не пострадали.

«Установлено, что автобус ПАЗ следовал в направлении Омска в составе колонны из трех новых автобусов, предназначенных для дальнейшей эксплуатации при перевозке детей. В момент дорожно-транспортного происшествия пассажиров в автобусе не было»,— сообщили в ГИБДД.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и другие экстренные службы. Движение перекрыто в обоих направлениях. Личности и возраст участников ДТП устанавливаются. По факту аварии назначено проведение расследования.

Полина Бабинцева